退選後首受訪 拜登：若川普敗選，我沒把握能和平轉移政權

拜登退選後首次接受媒體專訪表示，如果川普敗選，他實在沒有把握2025年可以和平政權轉移。(路透)

拜登 總統7日接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)專訪表示，2024年川普 如果選輸，他「完全沒把握」2025年元月政權能和平轉移。

拜登在宣布退選並支持賀錦麗接替他競選總統以來的第一次受訪中，告訴CBS記者科斯塔(Robert Costa)，他認為川普這方面說到做到，一直說輸了會「血流成河」、選舉被偷、派人到各州參與計票之流，所以拜登認為，川普可能發動另一次國會山莊暴亂案。

拜登說，看看川普和共和黨現在在地方選區計票處想做的事，他再次提到選舉與民主的重要性，「不能說只有你贏了才叫愛國。」

78歲的川普今年3月在俄亥俄州 造勢場合，發表假如自己選舉輸掉將「血流成河」 的言論造成爭議，拜登陣營和其他民主黨人皆表震驚，川普和他的盟友則說，他指的是美國貿易政策造成的經濟惡果。

當時，拜登陣營的發言人辛格(James Singer)表示，這顯示川普「想要另一場元月6日暴亂，但是美國人在11月會讓他敗選，因為他們持續拒絕他的極端主義、喜愛暴力和渴望報復」。

川普則上社媒表示，媒體「佯裝對我說的『血流成河』表示震驚，雖然他們完全了解我只是指汽車進口」。

拜登6月與川普辯論時，直接問川普會不會接受選舉結果，而川普回答說「若選舉公正合法、辧得好」就接受，並補充說這正是他最想做的事 。川普接著不實的表示，2020年大選舞弊多到可笑。

拜登當時就回答說，「我懷疑你會接受大選結果，因為你那麼愛發牢騷。你受不了敗選，上次你敗選後就理智斷線。」

Axios政治網站報導，川普與他一些盟友頻頻規避問題，拒絕保證接受11月選舉結果，讓人憂心選後會發生政治暴力。

拜登本次受訪內容完整版將在11日哥倫比亞廣播公司晨間新聞播出。