華茲早有預謀？一年多前就計畫打入全國政治 走親善風格出線

華茲及其團隊一年多前開始制定打入全國政治策略，他謙遜與慷慨兼具的親善風格，加上好運道和社群媒體推波助瀾，讓他一舉擊敗黨內眾多政治新星。（美聯社）

民主黨 總統候選人賀錦麗 選定的競選搭檔—明尼蘇達州州長華茲 (Tim Walz)，如何從鮮為人知的藍州州長，轉為民主黨最顯眼的政治領袖，贏得政壇人士垂涎的副總統提名？紐約時報8日報導，華茲及其團隊一年多前開始制定打入全國政治策略，他謙遜與慷慨兼具的親善風格，加上好運道和社群媒體推波助瀾，讓他一舉擊敗黨內眾多政治新星。

紐時指出，2022年的期中選舉華茲帶領民主黨在明州取得壓倒性勝利後，就開始思考未來可能性，認為他的中西部「品牌」或可在全國政壇、甚至在總統競選發揮作用。

參與討論的人士透露，華茲和幕僚為此制定策略，並以獨有的「明尼蘇達式友善」（Minnesota Nice）作法，實踐華茲的政治前景。

2023年初，華茲團隊開始齊力優化他表達的訊息、宣傳政績，不斷向播客、記者、金主和活動人士推銷華茲。那年夏天，華茲團隊還將他的進步派立法稱為「明尼蘇達奇蹟」。

華茲團隊花了18個月實現目標：華茲走紅了。而且，在他名聲地位不斷上揚之際，他接受賀錦麗及其團隊閉門訪談時，仍始終保持忠誠謙虛和對未來樂觀的態度。

明尼蘇達州民主農民勞工黨（Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party）主席馬丁（Ken Martin）說：「他們表現積極，卻又不會給人留下太飢渴或太具侵略性的印象。他們的確大力推動，卻又不至於推走賀錦麗或她的團隊。」

紐時指出，華茲受各方肯定的慷慨可親，讓賀錦麗及其團隊留下深刻印象；但他們最喜歡華茲的忠誠。據兩位熟悉副手遴選過程的人士透露，擁有高支持率的賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)在訪談時想知道，若他入選，未來與賀錦麗的關係會如何運作；華茲則自願表示，他會做賀錦麗想要他做的任何事，並盡量減少自己的政治野心。

凡此種種，讓賀錦麗將華茲視為值得信賴的合作夥伴，不會為了推銷自己，而以犧牲她為代價。