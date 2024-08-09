我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中央社華盛頓8日綜合外電報導
根據益普索集團（Ipsos）8日公布的民調，民主黨總統候選人賀錦麗以42%比37%的支持率領先共和黨對手川普。(路透)
根據益普索集團（Ipsos）8日公布的民調，民主黨總統候選人賀錦麗以42%比37%的支持率領先共和黨對手川普。(路透)

總統大選將於11月5日登場，根據益普索集團（Ipsos）8日公布的民調，民主黨總統候選人賀錦麗以42%比37%的支持率領先共和黨對手川普

民調發現，自路透社/易普索（Reuters/Ipsos）7月22日到23日進行民調以來，賀錦麗（Kamala Harris）的領先幅度擴大，當時她以37%比34%領先川普。

這項針對2045名美國成人的全國民調是在8月2日到7日進行，發現4%的受訪者支持獨立候選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr），比率比7月時的10%低。

益普索是獨立進行這項民調，而非跟路透社一起。這份民調是在網路上進行，誤差幅度為約3個百分點。

在另一項民調中，益普索發現在2020年大選選情最膠著的7個州，包括亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州與威斯康辛州，賀錦麗以42%比40%的支持率領先川普。這項民調沒有列出各州結果。

賀錦麗是在7月21日加入選戰，當時81歲的總統拜登因在6月27日與川普辯論時表現悽慘，在換將壓力下結束競選活動，轉而支持賀錦麗參選。

路透社/益普索民調大多顯示，在拜登仍在競選期間時，他與川普的支持率不相上下，但拜登的表現比他在2020年選舉擊敗川普時差。

益普索8月民調發現，與賀錦麗相比，在提到「愛國者」這個詞時，有更多選民聯想到川普，而這是川普競選演講中常出現的字眼，在提到「奇怪」這個詞時也是。賀錦麗支持者最近幾週用這奇怪這詞嘲笑川普。

民調 川普 賀錦麗

上一則

賀華選情轉強 川普陣營回「穩贏州」固票

延伸閱讀

川普下戰帖 邀請賀錦麗九月辯論三場

川普下戰帖 邀請賀錦麗九月辯論三場
川普焦慮喊不公平：我戰勝拜登，如今還要打敗賀錦麗

川普焦慮喊不公平：我戰勝拜登，如今還要打敗賀錦麗
川普稱自己直覺比鮑爾強：應該讓總統對Fed決策有發言權

川普稱自己直覺比鮑爾強：應該讓總統對Fed決策有發言權
ABC：川普及賀錦麗同意9月10日進行首次電視辯論

ABC：川普及賀錦麗同意9月10日進行首次電視辯論

熱門新聞

明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

2024-08-06 10:17
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

2024-08-03 09:33
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

2024-08-01 03:36
副總統賀錦麗（右）與明尼蘇達州州長華茲。（路透資料照）

賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

2024-08-06 12:53
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

2024-08-03 13:08
副總統賀錦麗與丈夫任德龍。(美聯社)

賀錦麗丈夫認醜聞 第1段婚姻曾出軌 讓女兒的保母懷孕

2024-08-05 22:52

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣