賀華選情轉強 川普陣營回「穩贏州」固票

民主黨的賀錦麗(右，路透)和華茲搭檔有後來居上的趨勢，令共和黨川普(左，美聯社)和范斯陣營感到焦慮，正重擬作戰計畫，搶攻重要的戰場州。

民主黨「賀華配」選情轉好，迫使共和黨「川范配」陣營改變選戰策略，共和黨陣營緊急調整戰略，原本穩贏的州如今也要強力催票。

路透報導，前總統川普 競選團隊約兩周前規畫廣泛的全國策略，可望在11月大選中取得壓倒性勝利；如今卻轉為設法削弱副總統賀錦麗 (Kamala Harris)7月無縫接軌拜登 總統，成為民主黨總統候選人後的強勁選情。

共和黨競選顧問表示，川普團隊正在調整競選策略，鞏固曾被認為穩贏的州，並縮小選舉版圖野心。

聚焦賓州、喬治亞州等傳統戰場州

川普團隊調整競選策略，鞏固曾被認為穩贏的州。(路透)

川普資深顧問曾預測川普此次選情大好，其中明尼蘇達州和維吉尼亞州等親民主黨的州醞釀倒戈，但在賀錦麗崛起後，共和黨被迫聚焦賓州、喬治亞州等傳統戰場州的勝利窄路。

川普資深顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)表示，「選情已發生變化，但仍對川普有利。」

在檯面上，川普及其盟友盡力將來自加州的賀錦麗形塑為脫離現實的自由派，並將她與拜登不受歡迎的移民、通膨等政策掛鉤。

川普及其盟友表示，不管是面對拜登或賀錦麗都無所謂。

在檯面下，九名消息人士透露，他們認為賀錦麗是比拜登更強硬的對手，拜登數月來遭受身心狀況的質疑且民調數字低落。

川普競選團隊匿名成員透露，「團隊並未改變競選規畫，而是縮小版圖，現在不再適合談論新澤西等州」。

賀年輕活力、會募款 川陣營思新策略

民主黨「賀華配」選情轉好，迫使共和黨「川范配」陣營改變選戰策略。(美聯社)

路透記者訪問川普團隊的12名職員、顧問和金主，他們表示，團隊正探尋新策略因應更年輕、更有活力且在數日內就募集數億元的民主黨候選人(指賀錦麗)。

要求匿名的一名川普資深顧問坦言：「每個人都清楚，她可能獲勝。」

路透記者詢問競選團隊縮小版圖的前景時，川普團隊表示，賀錦麗接手後，這項策略就沒有改變。

共和黨發言人安娜‧凱利(Anna Kelly)說：「川普團隊在每個戰場州都有文宣，我們已擴大政治版圖，包含明尼蘇達州和維吉尼亞州等傳統『藍州』並派員進駐。」

賀錦麗競選團隊發言人穆薩(Ammar Moussa)則表示，川普和他的副手、俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance，前譯萬斯)帶領國家開倒車，賀錦麗則領航國家前進。

路透報導，川普競選團隊其實早在5月時，就私下討論民主黨可能換將的可能性；競選團隊成員麥卡賓(Austin McCubbin)曾與資深顧問分享12頁的內部備忘錄，討論民主黨可能換將的情況，包括拜登自願退選和「黨內叛變」，但未詳述如何應對若賀錦麗接手的情況。