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川普下戰帖 邀請賀錦麗九月辯論三場

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

川普焦慮喊不公平：我戰勝拜登，如今還要打敗賀錦麗

編譯陳韻涵／即時報導
共和黨總統候選人川普出現緊張跡象。(美聯社)
共和黨總統候選人川普出現緊張跡象。(美聯社)

民主黨總統候選人賀錦麗崛起，搶走選戰焦點，前總統、共和黨總統候選人川普焦躁不安，向盟友埋怨不公平。

川普7日上午叩應「福斯新聞網」(Fox News)節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)受訪，這是賀錦麗欽點明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)搭檔參選後，川普首次受訪。

「福斯與朋友」主持人安絲蕾‧厄哈特(Ainsley Earhardt)問川普：「談談你將如何處理此問題，你真的會研究他們過去的投票情況嗎？」

紐約時報分析，比起提問，厄哈特這番話更像是「懇求」。

川普向她保證，「嗯，我有，我會這麼做。」

在共和黨人士看來，川普將攻訐目標從拜登總統轉向賀錦麗並不難，他只要痛批賀錦麗和華茲的言行，把他們塑造為在治安、移民和跨性別政策方面，與大多數美國人格格不入即可。

不過，川普最近經常拿石頭砸自己的腳，他質疑賀錦麗的多元身分，與共和黨同僚吵架，甚至臆測拜登可能搶回候選人資格；許多共和黨人認為，川普當前言行適得其反。

右派媒體人夏皮羅(Ben Shapiro)說：「賀錦麗與華茲是美國史上最左派的競選組合，他們是眾矢之的，川普只需集中攻擊，堅持單一簡要觀點：2019年的情況比2024年好。」

川普7月31日在芝加哥參加「全國非裔記者協會」(National Association of Black Journalists)年會時，當著眾多非裔記者的面，質疑賀錦麗的非裔女性身分。

共和黨民調專家紐豪斯(Neil Newhouse)說：「川普如今轉向人身攻擊，而非攻訐議題。鑑於賀錦麗的知名度相對不高，與政策和議題相關的抨擊會受到更廣泛的關注。」

另據「華盛頓郵報」報導，當前選情與幾周前、川普看似勝券在握的情況迥異，當時拜登堅持爭取連任，而川普挺過暗殺未遂；但在拜登退選並推派賀錦麗出征後，賀錦麗的崛起奪走選戰鎂光燈焦點，川普發現他又回到勢均力敵的選戰，甚至出現緊張跡象。

川普日前打電話給一名盟友抱怨：「我戰勝他（指拜登），如今我還要打敗她（指賀錦麗），這不公平。」

川普 賀錦麗 拜登

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