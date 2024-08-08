我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶 不幸喪生

川普稱自己直覺比鮑爾強：應該讓總統對Fed決策有發言權

編譯徐榆涵／即時報導
共和黨總統候選人川普8日表示，當聯準會（Fed）做出利率決策時，他應該要有發言權。(美聯社)
共和黨總統候選人川普8日表示，當聯準會（Fed）做出利率決策時，他應該要有發言權。(美聯社)

共和黨總統候選人川普8日表示，當聯準會（Fed）做出利率決策時，他應該要有發言權。

CNBC報導，川普8日在他位於佛州的海湖莊園舉行的記者會上表示，「我認為總統在那方面應該至少要有發言權。是的，我這樣強烈認為。以我的情況來說，我賺了很多錢，非常成功，我認為在很多情況下，我的直覺比聯準會或擔任主席的人都要好。」

這些言論似乎強化了《華爾街日報》等媒體今年稍早的報導，稱川普的顧問們正在考慮，如果川普11月當選，將對聯準會進行一系列改變的計畫。

其中一些想法包括強迫聯準會在做出利率決定時與總統協商。其它意見還包括，要求聯準會在進行監管變革時經過白宮的批准，並以財政部作為聯準會行動的監督機構。

川普在2017年至2021年擔任總統期間，曾對他於2018年任命的聯準會主席鮑爾 （Jerome Powell）提出強烈批評。

川普談到鮑爾及其同僚時表示，「聯準會是個非常有趣的機構。它常常犯錯，而且他的反應總是有點慢。鮑爾有時反應過快，有時反應太慢。而你知道的，那在很大程度上是一種直覺。我相信這真的靠直覺。我過去經常和他討論這些問題。」

聯準會官員經常強調保持央行獨立於政治影響的重要性，而鮑爾也多次表示，來自川普或其他官員的批評，不會影響貨幣政策的決定。

川普堅持他與鮑爾「處得很好」，儘管他的團隊考慮的變格計畫包括解雇鮑爾，或至少在他2026年任期結束後不再重新任命。

聯準會 川普 鮑爾

上一則

ABC：川普及賀錦麗同意9月10日進行首次電視辯論

延伸閱讀

ABC：川普及賀錦麗同意9月10日進行首次電視辯論

ABC：川普及賀錦麗同意9月10日進行首次電視辯論
川普警告敗選美將血流成河 拜登憂：沒信心權力能和平交接

川普警告敗選美將血流成河 拜登憂：沒信心權力能和平交接
川普若選輸能否和平轉移政權 拜登：我沒把握

川普若選輸能否和平轉移政權 拜登：我沒把握
7個關鍵州 華郵：川普領先4州 兩軍在賓州平手

7個關鍵州 華郵：川普領先4州 兩軍在賓州平手

熱門新聞

明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

2024-08-06 10:17
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

2024-08-03 09:33
副總統賀錦麗（右）與明尼蘇達州州長華茲。（路透資料照）

賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

2024-08-06 12:53
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

2024-08-01 03:36
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

2024-08-03 13:08
副總統賀錦麗與丈夫任德龍。(美聯社)

賀錦麗丈夫認醜聞 第1段婚姻曾出軌 讓女兒的保母懷孕

2024-08-05 22:52

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」

巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣
洛西區中餐廳機器人掌勺 4道菜18元

洛西區中餐廳機器人掌勺 4道菜18元