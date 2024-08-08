川普稱自己直覺比鮑爾強：應該讓總統對Fed決策有發言權

共和黨總統候選人川普8日表示，當聯準會（Fed）做出利率決策時，他應該要有發言權。(美聯社)

共和黨總統候選人川普 8日表示，當聯準會 （Fed）做出利率決策時，他應該要有發言權。

CNBC報導，川普8日在他位於佛州的海湖莊園舉行的記者會上表示，「我認為總統在那方面應該至少要有發言權。是的，我這樣強烈認為。以我的情況來說，我賺了很多錢，非常成功，我認為在很多情況下，我的直覺比聯準會或擔任主席的人都要好。」

這些言論似乎強化了《華爾街日報》等媒體今年稍早的報導，稱川普的顧問們正在考慮，如果川普11月當選，將對聯準會進行一系列改變的計畫。

其中一些想法包括強迫聯準會在做出利率決定時與總統協商。其它意見還包括，要求聯準會在進行監管變革時經過白宮的批准，並以財政部作為聯準會行動的監督機構。

川普在2017年至2021年擔任總統期間，曾對他於2018年任命的聯準會主席鮑爾 （Jerome Powell）提出強烈批評。

川普談到鮑爾及其同僚時表示，「聯準會是個非常有趣的機構。它常常犯錯，而且他的反應總是有點慢。鮑爾有時反應過快，有時反應太慢。而你知道的，那在很大程度上是一種直覺。我相信這真的靠直覺。我過去經常和他討論這些問題。」

聯準會官員經常強調保持央行獨立於政治影響的重要性，而鮑爾也多次表示，來自川普或其他官員的批評，不會影響貨幣政策的決定。

川普堅持他與鮑爾「處得很好」，儘管他的團隊考慮的變格計畫包括解雇鮑爾，或至少在他2026年任期結束後不再重新任命。