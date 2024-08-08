造勢首遇挺巴示威鬧場 賀錦麗演說被打斷忍不住回嗆

民主黨總統候選人賀錦麗與副手華茲7日前往密西根州造勢，吸引破萬人到場支持。然而人群中也混入支持巴勒斯坦的示威者，在演講過程數度叫囂打斷，逼得賀錦麗板起臉回嗆。（路透）

美國民主黨總統候選人賀錦麗 與副手華茲 7日前往密西根州造勢，吸引破萬人到場支持。然而人群中也混入支持巴勒斯坦的示威者，在演講過程數度叫囂打斷，逼得賀錦麗板起臉回嗆。

英國每日郵報報導，賀錦麗這場造勢辦在底特律機場一座停機棚，吸引15000名支持者，人滿出到會場外，是她競選活動人數最多的一次。

賀錦麗與華茲乘空軍二號專機抵達。當華茲介紹賀錦麗出場時，現場持續長達一分鐘的喝采，熱情程度讓賀錦麗顯得有點難以招架。

賀錦麗在演說時也首次遭遇挺巴示威者鬧場，他們不斷高呼「賀錦麗，你無法躲藏，我們不要種族滅絕」。現場支持者試圖以加油聲量壓過去，賀錦麗起先還安撫群眾，表示：「我站在這，是因為我們相信民主，任何人的聲音都重要，但現在是我在說話。」

然而挺巴示威者持續叫囂，賀錦麗再度被打斷，於是她板起臉回嗆挺巴示威者：「如果你們想要川普勝選，就繼續喊吧。否則，現在是我在說話。」該群示威者後來在群眾噓聲下被護送出場。

路透報導，民主黨視威斯康辛與密西根為這次大選必須贏下的兩個搖擺州。2020年拜登 在這兩州都擊敗過川普，但民調顯示，上個月宣布退選前，拜登在密西根州僅險勝。該州擁有大量阿拉伯裔與穆斯林人口，許多人對以色列在加薩走廊釀成的人道危機感到憤怒，把矛頭指向拜登政府的縱容。

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