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泰勒絲IG照疑出現賀錦麗背影 歌迷猜為大選表態埋伏筆

編譯盧思綸／即時報導
泰勒絲在Instagram的這張照片出現一道身分不明的背影，形似副總統賀錦麗，引發不少歌迷揣測為表態支持賀錦麗埋伏筆。（取材自Instagram）
泰勒絲在Instagram的這張照片出現一道身分不明的背影，形似副總統賀錦麗，引發不少歌迷揣測為表態支持賀錦麗埋伏筆。（取材自Instagram）

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）現在如火如荼進行巡迴演出，不料日前一則Instagram照片意外引發熱議，背景出現形似副總統賀錦麗身影，讓廣大歌迷猜測是否為表態支持民主黨偷埋伏筆。

泰勒絲經常在歌曲和貼文中留下線索和暗示，每當新專輯發布前，泰勒絲就會邀請粉絲一起來解謎。

日前泰勒絲在社群平台Instagram上傳華沙站演唱會照片，其中一張是表演轉場畫面，她身穿火紅服裝和長筒馬靴站在台上，一邊背著粉色吉他。

背景除了舞台大螢幕之外，右手邊可見一道黑色身影，且人物貌似舉起右手揮手，左手則手插口袋。

部分歌迷以解析彩蛋的角度提出與賀錦麗背影高度相似，但是也有人反駁那只是舞伴，他們的當時的服裝正好是賀錦麗喜愛的褲裝罷了。

儘管存在反駁意見，還是有不少歌迷深信這是泰勒絲埋下的彩蛋。

泰勒絲在國際樂壇擁有超高人氣，她對美國大選更有著不可忽視的影響力。2023年，她的一則呼籲投票貼文便動員3萬5000名粉絲登記投票。

不過，泰勒絲至今尚沒有表態支持大選任何一方候選人，回顧2020年10月，她公開表示支持拜登，當時並沒有留下任何揣測空間。

泰勒絲 賀錦麗 投票

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