賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

美國民主黨副總統候選人華茲過去的黑歷史被挖出來，將近30年前曾因「酒駕兼超速」被逮，當時的監獄照也被曝光。(圖／取自@Abrakadeborah在X的照片)

民主黨 總統候選人賀錦麗日前公布副手人選是明尼蘇達州長華茲 （Tim Walz），他過去的黑歷史也被挖出來，包括將近30年前曾因「酒駕兼超速」被逮，當時的被捕照也隨之曝光。

紐約時報指出，29年前，當時31歲的華茲還在內布拉斯加州 聯盟中學（Alliance High School）任教，一邊擔任足球教練，同時在內布拉斯加州陸軍國民警衛隊（Nebraska Army National Guard）服役。

1995年9月23日接近午夜，在限速55英里路段，他駕駛銀色馬自達飆到時速96英里，約每小時154公里，「超速」遭警方攔下。

警方靠近車窗盤查聞到「濃濃酒味」，經過酒測，血液酒精濃度達到0.128%，比該州規定的0.08%高出1.6倍，華茲因此被逮捕。

1996年3月，華茲經認罪協議減輕為魯莽駕駛，其律師辯護稱有人追車才會超速，還說警方沒打開警車車燈，導致他又加速往前開。

華茲因此交了200美元罰鍰及開庭費用。此外，華茲為此打算辭去教職受到校長慰留，更因此被法官斥責。

事實上，華茲酒駕超速的紀錄並非首次曝光，過去競選州長時就曾被挖出，如今獲選民主黨副總統候選人，黑歷史也成為對手攻訐痛點。