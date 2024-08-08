范斯批華茲服役問題 賀陣營再諷范是怪人

民主黨賀錦麗（右）與華茲（左）在確定搭檔後，本周排滿了搖擺州的競選行程，7日搶攻到威斯康辛州和密西根州。（美聯社）

在確定2024選戰為「賀華」對戰「川范」後，共和黨副總統候選人范斯 （J.D. Vance）7日回擊「怪人」標籤，批民主黨副總統被提名人華茲 （Tim Walz）退伍理由可恥，還在威斯康辛州機場主動上前與民主黨總統被提名人賀錦麗 （Kamala Harris）的隨行記者搭話，諷刺賀不接受媒體訪問。

總統選戰快速加溫，兩黨候選人7日在搖擺州短兵相接，隔空叫陣。范斯每天在社群平台X上面計算，成為民主黨推定總統候選人的賀錦麗迄今都還沒坐下來接受媒體專訪，截至7日已經是第17天。

前總統川普7日則是接受福斯新聞採訪，他也暗示準備與賀錦麗辯論。

共和黨副總統提名人范斯（中）7日與民主黨總統提名人賀錦麗在威州短兵相接，范斯在機場看到副總統的空軍二號專機，還主動趨前和記者講話，指這就是他以後的專機。（美聯社）

賀錦麗、華茲和范斯7日都在威斯康辛州造勢，賀錦麗一行及范斯一行在停機坪巧遇，范賀雖未互動，但范斯主動趨前，與賀錦麗的隨行記者搭話，說他們可能有點寂寞，因為賀錦麗都不回答問題；甚至指身後的副總統專機，稱這架空軍二號就是自己未來的專機。

賀錦麗團隊抓住機會，再朝范斯身上貼上一張怪異（weird）標籤，稱范斯這種行為很怪。

范斯在威斯康辛州記者會抨擊華茲，比較兩人從軍往事，范斯提到自己過去在陸戰隊服役，國家要他去伊朗，他就光榮地接受這項任務；反觀從軍24年的華茲，范斯說，華茲在其所屬陸軍國民兵將被派駐到伊拉克前夕選擇退伍，最後他的同袍去了而華茲沒有。

衛報報導，范斯2005年曾以軍事記者身分被派駐到伊朗，並未實際參與戰鬥；華茲2005年申請退伍準備投入國會議員選舉，接著華茲退伍前所屬的單位就被派駐到伊拉克。

范斯批評華茲可恥，共和黨總統候選人川普則在社群平台真實社群（Truth Social）以全大寫字母批評華茲是美國之恥，賀錦麗更糟。

華茲在2018年曾公開回應此事，他說，「我深知有人做得比我還多，我也要說，從退伍軍人權利法案（GI bill）到成為領袖的機會到其他一切，我得自軍隊的比他們從我身上得到的多得多。」

賀錦麗競選團隊透過聲明回應，華茲服役24年後退伍，同年競選國會議員，華茲在國會主持退伍軍人事務，孜孜不倦地推動美軍事務，華茲會做一個持續為美軍和退伍軍人家庭不懈奮鬥的鬥士。

華茲6日被提名為賀錦麗副手，隨即重申他對川普和范斯的批評，說這些共和黨人士令人毛骨悚然（creepy）且很怪異（weird）。