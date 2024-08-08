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設立辦公室、增加志工 賀華配固守「藍牆州」

編譯徐薏茹／綜合報導
民主黨總統候選人賀錦麗(後右一)偕副總統候選人華茲(後中)，7日聯袂赴關鍵威斯康辛州競選。圖為倆人抵達機場時，與接機的青少年合影，態度親民。(美聯社)
民主黨總統候選人賀錦麗(後右一)偕副總統候選人華茲(後中)，7日聯袂赴關鍵威斯康辛州競選。圖為倆人抵達機場時，與接機的青少年合影，態度親民。(美聯社)

賀錦麗競選活動正以「藍牆」(Blue Wall)州的組織為重點，賓州、威斯康辛州、密西根州將成為11月總統大選的關鍵，賀錦麗搭檔明尼蘇達州長華茲(Tim Walz)將在這些州的偏遠地區發揮優勢。

賀華競選團隊戰場州主管坎寧恩(Dan Kanninen)指出，賀錦麗和華茲7日到威州繼續他們的戰場州閃電戰，其競選活動強調逐漸增長的基礎設施，包括在三個關鍵州的600多名協調工作人員，未來幾周還有另外150名人員加入。

以下為「藍牆」州的規畫

威斯康辛州：43個郡設立48個協調辦公室，包括2020年川普獲勝幾個郡的32個辦公室；160名全職協調人員。

密西根州：自賀錦麗接管拜登競選以來，新增9000多名新志工，擁有近200名協調人員及50個分支機構。

賓州：近300名協調人員，36個分支機構。

坎寧恩提到華茲的經歷和個人背景：「身為一名州長、國會議員、足球教練、退伍軍人和高中教師，華茲一生都在為勞工家庭奮鬥。」與賀錦麗在6日在費城的介紹相呼應。

坎寧恩強調華茲作為紅區國會議員的經驗，並且特別提到，華茲在眾院選區始終勝過全國的民主黨人，包括在支持川普的郡，為如何縮小全國偏遠地區的差距提供藍圖。

坎寧恩表示競選活動將把重點放在華茲向偏遠地區選民傳遞訊息的時間和行動上，「我們的競選活動將持續走遍各地，華茲州長將在我們致力於限縮與共和黨差距的偏遠地區擔任關鍵的訊息傳遞人。」

華茲 賀錦麗 密西根州

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