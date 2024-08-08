WSJ：賀錦麗沒挑夏皮洛 部分立場不利民主黨團結

賓州州長夏皮洛6日在費城以地主身分，為民主黨總統候選人賀錦麗、副總統候選人華茲站台造勢。(美聯社)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)宣布挑選明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)為副手，此消息傳出後，震驚民主黨 內許多人，因為多數人都認為，在必須拿下勝利的賓州擁有高支持率的中間派州長夏皮洛(Josh Shapiro)，位在該名單的最頂端。

但夏皮洛在許多議題面臨公眾的反對，讓民主黨人覺得可能會對民主黨在拜登總統退選後，努力保持團結的形象不利。

華爾街日報報導，根據熟悉賀錦麗競選思維的人士透露，賀錦麗團隊中有些人在私下表達了對夏皮洛的盟友公開遊說感到失望；不少民主黨人也私下質疑夏皮洛是否適合擔任配角。

夏皮洛代表並未回應置評請求。

圖為副總統賀錦麗與賓州州長夏皮洛上月13日在費城參加民主黨造勢活動。(美聯社)

夏皮洛對私立學校代金券(private school vouchers)的支持，讓他與教師工會產生分歧；他對資深高階助理遭性騷擾投訴的處理，也受到新的審視；而自10月起就一直在抗議拜登政府支持以色列加薩戰爭的親巴勒斯坦 活動人士，則是不滿夏皮洛在賓州對親巴勒斯坦抗議活動的處理方式。

根據紐約時報7日的報導，夏皮洛與賀錦麗的面談似乎並不太順利，夏皮洛曾問了許多關於副總統角色的問題，在結束面談後，夏皮洛又再致電賀錦麗的幕僚詢問副總統的職權。

紐時報導，直到賀錦麗6日早上宣布選定華茲為副手時，顯然最後三位候選人事前都尚未知情。夏皮洛在自家車道上投籃球，參議員凱利和妻子在逛商場，華茲則錯過賀錦麗的第一通電話，直到第二通才接到，並同意接受賀的邀請，賀說，我們就一起做吧！

分析指，夏皮洛對處理親巴勒斯坦抗議活動的批評，引發一些民主黨人的反猶太主義指控，其中包括幾位猶太裔議員，都認為夏皮洛對以色列的看法與其他副總統候選人的觀點沒有什麼不同。

但是親巴人士列舉了幾項他們認為夏皮洛與其他人不同的地方，包括他對大學校園親巴勒斯坦抗議活動的嚴厲批評，並支持提議嚴懲從以色列撤資的機構。

但夏皮洛的支持者辯護指出，他曾公開譴責過以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，並對加薩的人道主義危機表示擔憂；不過有些民主黨議員和金主私下向賀錦麗身邊的人表示憂慮 ，認為夏皮洛對以色列和親巴勒斯坦運動的立場，可能會讓那些已經放棄拜登但願意再給賀錦麗一次機會的選民疏遠她。

然而有知情人士表示，親巴人士的不滿並沒有對賀錦麗的副總統人選決定帶來重大影響；其中一人指出，副總統有信心能為自己處理加薩問題的方式辯護。