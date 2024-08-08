華郵民調7關鍵州 川普領先4個 賀錦麗帶動搖擺州支持度

民主黨總統候選人賀錦麗臨時參選2024大選，但民調有後來居上的趨勢，與共和黨總統候選人川普，不相上下。(美聯社)

民主黨總統被提名人賀錦麗 （Kamala Harris）與副總統被提名人華茲（Tim Walz）本周接連赴賓州、威斯康辛州、亞利桑納州和內華達州等搖擺州聯合造勢，凸顯搖擺州在總統選舉的關鍵作用；華盛頓郵報7日整理的關鍵州民調 顯示，共和黨總統候選人川普 如今在7個關鍵州明確領先4個，雙方在賓州、威州和密西根州拉鋸。

華郵整理的民調分為抽樣誤差範圍內及範圍外，由於民調抽樣存在誤差，樣本數愈大誤差愈小，按照統計原理，當抽取1068個樣本時，信賴水準為95%，抽樣誤差為正負3個百分點，在誤差範圍內的差距通常理解為不相上下。

美國總統選舉的7個關鍵州分別為賓州、威斯康辛州、密西根州、北卡羅萊納州、內華達州、亞利桑那州及喬治亞州；華郵綜合各項民調及過去兩次大選投票結果分析賀錦麗和川普在關鍵州的支持度。

華郵分析，川普在喬治亞州最強，領先5個百分點，亞利桑那州、內華達州和北卡分別領先4個百分點，這超出常態的抽樣誤差範圍（華郵認定為3.5個百分點），可稱為領先。

此外，根據華郵的估算，川普與賀錦麗在賓州打成平手，賀錦麗在威斯康辛州的領先不到1個百分點，川普在密西根州領先2個百分點，紅藍持續拉鋸。

總體而言，拜登總統7月21日宣布退選後，換賀錦麗出馬，也帶動民主黨在搖擺州的支持度，平均成長約1個百分點。

觀察全國支持度的趨勢，川普支持度在拜登退選後開始下降，最近兩次的民調分別為NPR/PBS NewsHour/Marist所做，呈現賀錦麗51%、川普48%；CBS/YouGov調查發現賀錦麗50%、川普49%。

不過華郵也說，綜合民調分析可能低估候選人的實力，從2016年和2020年來看，在7個關鍵州中，川普的實際得票高於綜合民調分析數據的就有6州；選戰還在激烈攻防中，民調不見得能完全反映選舉結果。

此外，華郵指出，影響選民意願的最主要因素是經濟表現，若經濟好轉，有助賀錦麗選情，若經濟狀況惡化，則雙方會持續拉鋸。