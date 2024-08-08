抨擊華茲 共和黨鎖定2020年佛洛伊德之死

華茲被選為民主黨副總統被提名人後，當年處理非裔青年佛洛伊德遭警跪殺案的經過，再度被放大檢視。圖為明尼亞波利斯市2020年的抗議遊行。（路透）

民主黨總統選舉提名人賀錦麗 （Kamala Harris）選擇明尼蘇達州州長華茲 （Tim Walz）出任副手，華茲的經歷開始被放大檢視，尤其是他處理2020年非裔男子佛洛伊德 （George Floyd）遭警察殺害後引發的種族正義抗爭暴亂方式，再度被對手拿來批評。

路透報導，華茲成為賀錦麗的競選搭檔後，往昔非裔男子佛洛伊德被白人警官壓頸窒息死亡後，華茲處理此案的舉措遭到共和黨總統候選人川普的政壇盟友和極右翼專家抨擊，他們聲稱，華茲未能及時動員執法人員，遏止在明尼亞波利斯市（Minneapolis）因抗爭而衍生的劫掠、縱火與施暴。

與此同時，華茲的支持者則讚許，在起訴涉及佛洛伊德遭謀殺的員警，華茲發揮了關鍵影響力。

華茲被選為民主黨副總統提名人後，當年處理非裔青年佛洛伊德遭警跪殺案的經過，再度被放大檢視。圖為明尼亞波利斯市2020年民眾在市區的放火示威。（美聯社）

華茲和他的團隊表示，他們已盡其所能處理各個問題，包括調度國民衛隊（National Guard）。

兩任明尼蘇達州州長的華茲於抗爭重創明尼亞波利斯市，並擴及大明尼亞波利斯地區數日後召開記者會坦承，他下令延遲調動國民衛隊，並聲稱明尼亞波利斯市當局的因應「徹底失敗」，因而導致大規模建築物、商家受損，以及一座警局被暴徒強占和縱火。

中央社報導，由明尼蘇達州參院共和黨人撰寫的報告聲稱，華茲無法分辨暴徒和示威者，屢屢低估局勢的嚴重性，並總結華茲「不願立即採取必要行動制止動亂，因為他當時還在思辨，是否該使用武力制暴」。

賀錦麗和華茲對於警方執法的立場如今遭到嚴格檢視，賀錦麗過去擔任加州地區法院檢察官時，被視為對於犯罪過於強硬，而華茲則不夠強硬。