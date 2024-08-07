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華茲的經濟主張為何？他以減稅、保護勞工和推動清潔能源出名

編譯季晶晶／綜合外電
賀錦麗選擇現年60歲的明尼蘇達州州長華茲擔任副手。（歐新社）
賀錦麗選擇現年60歲的明尼蘇達州州長華茲擔任副手。（歐新社）

賀錦麗選擇了現年60歲、2019年起擔任明尼蘇達州州長的華茲（Tim Walz）當副手，他以保護勞工、推動清潔能源著稱。

華茲主要的經濟成就與教育和勞動力發展有關。他任州長時被視為自由派政策的制定者，對公立學校、職訓、托兒等進行了大量投資，還為低收入父母提供稅收抵免，並且通過提供勞工帶薪家庭照顧假和帶薪病假的法規。他支持工會，禁止訂定競業禁止協議，還增加對勞工的保護。去年，他宣布2040年之前將推動明尼蘇達州實現100%清潔能源。

華茲2023年在明尼蘇達州採取了歷來最大規模的減稅措施，連共和黨人都高度支持。而該州仍有數十億美元盈餘，華茲因此編制有史以來歲出金額最高的預算案，資助了在校免費午膳、更環保的交通運輸，以及擴大可負擔住房在內的多項計畫。共和黨批評，他應該保留那筆錢以防未來出現赤字或乾脆退還納稅人。

去年5月，華茲簽署了娛樂性大麻合法化法案，他的州因此成為美國第23個成年人能合法使用娛樂性大麻的州。

雖然明尼蘇達州在過去多次大選都穩定支持民主黨，但川普正努力要翻轉該州。華茲在明尼蘇達州屢獲成功，願意上福斯新聞節目宣揚民主黨理念，很可能瓦解川普的努力。

他的作風鄉土務實，在X的發文則頗為毒辣：「川普對美國農村一無所知。這就是為什麼他會失去明尼蘇達州。還有威斯康辛州。還有密歇根州。還有賓州。」另一則貼文批川普副手范斯「也許來自美國小鎮，但卻不適合美國小鎮」。

明尼蘇達州 華茲 川普

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