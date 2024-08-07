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出身鄉村 曾是教師與軍人…華茲5件事 助賀錦麗搶攻中西部

編譯陳韻涵／綜合報導
華茲草根性極強，經常創造政治金句，他將擔負開拓中西部票源的責任。（路透）
華茲草根性極強，經常創造政治金句，他將擔負開拓中西部票源的責任。（路透）

副總統賀錦麗挑選明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)作為競選搭檔，對於這位60歲的退伍軍人，有五事不可不知：

來自核心地帶鄉村

美聯社報導，華茲出生於內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)西北部一個約3500人的西點(West Point)社區，很難找到比華茲更能代表美國核心地帶的人。

華茲曾加入陸軍國民兵，並在內布拉斯加州擔任老師。

1990年代，華茲與妻子遷居明尼蘇達州南部的曼卡托(Mankato)，他在曼卡托西高中(Mankato West High School)教社會學並擔任美式足球隊教練，1999年帶領校隊贏得該校首座四州冠軍。時至今日，他仍是那裡的工會成員。

華茲在陸軍國民兵服役24年，晉升至特等士官長(command sergeant major)，但他退伍前未完成所有訓練，因此就福利而言，軍階只到士官長(master sergeant)。

具與保守派聯繫能力

華茲2006年首次競選明州南部農村地區的眾議員國會職位時，利用選民對當時總統布希(George W. Bush)和伊拉克戰爭的憤怒，推翻尋求第七個任期的共和黨議員。在眾院的六屆任期內，華茲支持退伍軍人議題。

可助守中西部藍牆州

華茲並非出身威斯康辛州、密西根州和賓州等關鍵的「藍牆」(blue wall)州，那是兩黨都認為需要拿下的地區，但他就在藍牆州隔壁，且能確保明州留在民主黨手中；後者很重要，因為前總統川普此次瞄準明州，但明州自2006年轉藍後，就沒有共和黨人勝選，且自前總統尼克森(Richard Nixon)1972年在明州取得壓倒性勝利後，就再也沒有共和黨總統候選人獲得明州選民青睞。

2018年，民主黨州戴頓(Mark Dayton)不再尋求第三個任期時，華茲以「一個明尼蘇達」為號召勝選。

華茲自在談論鐵鏽帶選民關切的議題，向來擁護民主黨政策，包括工會組織、工人權利和15元最低時薪。

擁治理分歧政府經驗

華茲擔任州長的第一個任期，面臨民主黨領導的眾議會和共和黨掌控的參議會之間的分歧，共和黨參議員杯葛他增稅挹注學校、醫療和鋪路資金的提議，而他最終與議員妥協，讓州府得以有效運作。

華茲在第二任期擊敗新冠病毒疫苗懷疑論者詹森(Scott Jensen，共和黨)，民主黨獲得兩院控制權，讓明州政府得以採行自由派政策，廢除共和黨過去的墮胎限制，讓跨性別青少年獲得相關醫療，並讓娛樂大麻合法化。

創造政治妙句

華茲具備敏銳的政治洞察力，他7月接受MSNBC訪問時，形容川普及其副手范斯「怪怪的」(just weird)。

華茲擔任主席的民主黨州長協會(DGA)在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」貼文中強調這番說法，而華茲後來接受有線電視新聞網(CNN)採訪時重申這點，並引用川普在演講中多次提及1991年恐怖電影「沉默的羔羊」(The Silence of the Lambs)中虛構的連環殺手萊克特(Hannibal Lecter)的台詞。

這個詞很快變成賀錦麗和其他民主黨人的口號，且無疑有機會成為今年的競選口號。

華茲 明州 民主黨

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