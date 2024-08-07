華茲夫婦常訪中國 早年在廣東教書 稱不應視中「敵人」

民主黨副總統參選人華茲在X平台上有2016年拜訪西藏領袖達賴喇嘛的留念照片，並稱雙方談論有關人性、忍耐、熱情，一輩子難忘的經驗，常在日常生活中融入這些價值。(取自華茲X平台)

民主黨副總統參選人華茲 (Tim Walz)曾於1989年六四事件後到中國教書一年，自述「這輩子不會再獲得那麼好的對待」，他迄今訪中30次，且不認為美中只能對立。

明星先驅報(Star-Herald)報導，華茲1989年至1990年間曾透過哈佛大學的「全世界教學」(WorldTeach)計畫，前往中國教書一年，成為美國最早到中國教書的一批老師之一。

華茲回憶當年在中國廣東省佛山市教美國歷史、文化和英語的經歷，說道：「無論我這輩子活多久，我都不會再受到那麼好的對待。他們給我的禮物，比我能帶回家的還多，那是一次非常棒的經驗」，強調他「受到極佳待遇」。

華茲說：「沒有任何反美情緒，美國是很多中國人心目中的嚮往之地；許多學生想來美求學，他們覺得留在中國沒有太多機會。」

華茲讚揚他當年居住的佛山市「幾乎沒有犯罪」，且「從未感受威脅」。

華茲自述赴中任教期間，走遍中國各地、六度到澳門教書，並到1989年發生天安門事變的天安門廣場參觀。

華茲獲選為副總統賀錦麗的競選搭檔後，堅定表示，中國人民若擁有「適當的領導階層」，他們的成就「將無可限量」。

華茲形容中國人「非常善良、慷慨且有能力，他們就是不斷地給予、給予，前往中國是我做過最棒的一件事」。

內布拉斯加州 「聯盟時報先驅報」(Alliance Times-Herald)於1993年報導，華茲和妻子格溫‧惠普爾(Gwen Whipple)於1994年參與北京的中國交流計畫，幫助內布拉斯加州的七名高中生前往中國旅行並體驗中華文化。

華茲與妻子經常前往中國，且給予中國高度正面的評價，並稱美國不應將中國視為「敵人」(adversary)。

華茲2016年接受農業訊息網站「Agri-Pulse」訪問時說：「我在中國生活過，且去過中國約30次，我不屬於『必然需要與中國樹立敵對關係』那類人，完全不認為該那麼做。」

華茲在Agri-Pulse的專訪中表示，希望與中國貿易並希望中國遵守環境、公平貿易和人權協定。

曾與達賴喇嘛談西藏議題

中央社報導，華茲2016年的國會發言紀錄顯示，他年輕時曾在台灣傳教，學習台灣的語言和文化。他在1990年代也去過西藏，與僧侶生活好幾天且深談，半年後他到印度的達蘭薩拉(Dharamshala)，與達賴喇嘛討論西藏的議題。華茲曾多次出席美國國會及行政部門中國問題委員會(CECC)聽證會，關切中國人權議題。

另外，華茲今年4月曾出席台灣「保瑞藥業」(Bora Pharmaceuticals)併購明尼蘇達州「Upsher-Smith」製藥公司的交接儀式；華茲當時表示，相信保瑞在明州 找到對的合作夥伴，並感謝保瑞提供就業機會。