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內幕／此前幾乎零交流 賀錦麗選華茲有幾個關鍵

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賀錦麗副手華茲遭同袍嗆「叛徒」 當年選在領軍出戰伊拉克前退役

編譯徐榆涵／即時報導
明尼蘇達州州長華茲（圖）被選為副總統賀錦麗競選搭檔。(美聯社)
明尼蘇達州州長華茲（圖）被選為副總統賀錦麗競選搭檔。(美聯社)

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）確定出線成為副總統賀錦麗競選搭檔，兩人稍早在賓州造勢活動上火力全開，猛批對手川普陣營，聲勢浩大。但一名退役的指揮士官長卻出面揭露，華茲其實是「膽小鬼」和「叛徒」，當年在明尼蘇達州州國民警衛隊服役時，選在即將領軍前往伊拉克作戰前退役。

紐約郵報報導，明尼蘇達州布魯斯特市63歲的退役指揮士官長貝倫茲（Thomas Behrends）表示，2005年接替華茲出任指揮士官長，帶領明尼蘇達州國民警衛隊部隊部署到伊拉克作戰。

貝倫茲提到麾下500名士兵時說，「我需要立即行動，照顧好部隊，並告訴他們我們即將開戰。」稱對於他這個職位的人來說，放棄是一種懦弱的表現。

貝倫茲說，「當你的國家召喚你時，你應該投入戰鬥，而不是逃跑。」痛批華茲「逃跑了。這很可悲。他有機會為自己的國家服務，卻對美國說『去X的』。這不是我會選擇的副總統參選人。」

現年60歲的華茲，高中畢業後加入陸軍國民警衛隊，在第125野戰砲兵營服役24年並獲晉升為指揮軍士長，2005年時，在接獲命令將部隊部署至伊拉克後幾個月退休，華茲退役後轉戰政界，2006年當選明尼蘇達州眾議員。

華茲 明尼蘇達州 退休

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