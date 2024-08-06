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內幕／此前幾乎零交流 賀錦麗選華茲有幾個關鍵

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華茲成賀錦麗副手 川普推文稱謝暗指有如助攻共和黨

編譯俞仲慈／即時報導
總統候選人賀錦麗(後)宣布副手為明尼蘇達州州長華茲(前)。
總統候選人賀錦麗(後)宣布副手為明尼蘇達州州長華茲(前)。

民主黨總統候選人賀錦麗宣布副手為明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)後，讓前總統川普陣營鬆了一口氣，而且共和黨全黨火力全開，並將賀錦麗與華茲搭檔定調為「危險自由派」。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，賀錦麗放棄溫和派的賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)，宣布華茲為副手後，共和黨總統候選人川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文：「謝謝！」暗指華茲擔任副手，簡直就是幫共和黨助攻。

根據共和黨知情人士透露：「賀錦麗沒有選擇高人氣的溫和派副手，顯示賀錦麗選擇讓步。」另一位川普陣營資深顧問則強調：「賀錦麗向左派反猶太主義、反以色列激進分子屈服，選一位跟她一樣危險的自由派。」

共和黨副總統候選人范斯6日在費城造勢時，也公開批評賀錦麗與華茲搭檔為極端自由派：「華茲最大的問題就是賀錦麗的立場，只要有機會，賀錦麗就會向民主黨激進派屈服，她現在就在這麼做，未來若當選總統還會繼續。」

紐約時報報導，佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)則以2020年佛洛伊德(George Floyd)命案引發全美各地暴力抗爭，身為州長的華茲袖手旁觀，讓明尼亞波利斯(Minneapolis)陷入動亂並對貼上：「美國史上最左派競選搭檔」的標籤。

其他共和黨人也紛紛把矛頭對準華茲，俄亥俄州聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan)指控：「華茲讓暴徒與劫匪將警局夷為平地。」還有亞利桑納州聯邦眾議員比格斯(Andy Biggs)也補刀：「華茲放任明州被毀，然後賀錦麗募款將罪犯保釋出獄，這就是激進左派想要的美國。」

國會共和黨人，猶他州聯邦參議員李恩(Mike Lee)表示，「賀錦麗-華茲」組合象徵「美國史上最激進選票」，佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)也毫不客氣指出：「瘋狂的左派已經對民主黨全面接管。」

華茲 賀錦麗 共和黨

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