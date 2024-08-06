與賀錦麗賓州聯合造勢 華茲教練火力全開

代表美國民主黨出戰2024年總統選舉的副總統賀錦麗（Kamala Harris）6日與明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在賓州舉行首次聯合競選，他們誓言捍衛人民有擁有選擇權利的國家願景，不走回頭路。（路透）

民主黨總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris）6日與明尼蘇達州州長華茲 （Tim Walz）在賓州舉行首次聯合競選，強調唯有美國才能讓兩個中產家庭的孩子走入白宮，他們誓言捍衛人民有擁有選擇權利的國家願景，不走回頭路。

華茲出身中西部，曾任教師和聯邦眾議員，深具草根性，將與賀錦麗共同打完僅剩91天的選仗，對戰共和黨總統候選人川普及副總統候選人范斯 （J.D. Vance）。

這是華茲的首場大選造勢，他火力全開，左批川普右打范斯。

華茲說，川普面對新冠危機愣住了，不僅把經濟搞得一團糟，造成社會混亂與對立，且川普任內的暴力犯罪是升溫的。

華茲再以自身治療不孕的艱辛過程來對比范斯，范斯過去嘲諷賀錦麗為沒生孩子的貓女士，已成為民主黨主攻話題。

華茲敘述他和妻子的漫長求子路，回憶每晚都祈禱希望聽到好消息，回憶接聽不孕治療失敗的電話時都要經歷的痛苦，直到女兒出生，因此他們將女兒取名為「希望（Hope）。」

范斯出身鐵鏽帶，被川普視為搶攻關鍵州選票的利器，華茲說，范斯在耶魯讀書，拿著矽谷億萬富翁的錢展開職涯，然後寫了一本詆毀老家的暢銷書，「拜託，這才不是美國的中產階級。」

華茲隔空對范斯下戰帖，「我等不及要跟那個人辯論了。」他形容范斯等共和黨人令人毛骨悚然（creepy）且很怪異（weird）。

賀錦麗將這場選舉定義為國家願景之戰，指川普代表的是混亂、厭惡且恐懼的美國，她追求的則是擁有擁有投票、生育及免受槍枝暴力等基本自由的美國，賀錦麗說，國家願景的選擇權在人民手上。

賀錦麗說，民主黨全國委員會在5日晚間完成黨代表投票，「我現在驕傲地宣布，我現在是民主黨總統被提名人了。」

賀錦麗在介紹華茲的經歷時，使用最多的頭銜是「華茲教練」，因為他擔任過教師和學校足球隊教練；賀錦麗說，華茲在執教期間支持LGBTQ，當最高法院推翻羅訴韋德案，華茲是首位簽署法案保障婦女墮胎權的州長。

賀錦麗表示，華茲教練讓孩子們找到歸屬感，讓孩子們相信可以做更大的夢，這就是華茲要當的副總統，這就是美國人民應該有的副總統，她形容華茲是建構更好未來的夥伴。

賀錦麗和華茲演說時除了相互拉抬，也推崇原本呼聲很高、有望角逐副總統寶座的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro），賀錦麗說，「和夏皮洛一起，我們會贏下賓州。」華茲說，賓州有幸擁有夏皮洛州長，並打趣地說，「要修橋嗎？找他。」指夏皮洛去年處理95號州際公路（I-95）賓州費城高架路段坍塌事故。

夏皮洛在同場造勢活動說，他會繼續恪守己責，支持賀錦麗和華茲成為美國未來領導人。

民主黨歷任總統們在賀錦麗宣布副手人選後動起來，紛紛發文稱許華茲，美國總統拜登說，他和華茲相識20年，賀錦麗加上華茲代表的是美國中產階級的聲音，他們將成為個人自由與民主最強力的捍衛者，也將確保美國持續領導世界。

前總統歐巴馬透過聲明表示，華茲不僅具備擔任副總統的經驗，他的價值觀和正直也令人自豪；華茲帶領明州的家庭與勞工疫後復甦，建立帶薪家庭休假，並確保墮胎權和槍枝安全。

前總統柯林頓讚許華茲是一個「說到做到」的人，相信華茲會是很棒的副總統。

賀錦麗競選團隊發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）表示，在宣布華茲參選副總統後，競選團隊募得2000萬美元。