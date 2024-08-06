被馬斯克公開力挺 川普：「我別無選擇」只能支持電動車…轉頭秒嫌1點

前總統川普（左）與科技億萬富豪馬斯克。（美聯社）

商業內幕5日報導，前總統、共和黨總統候選人川普 表示，因為特斯拉電動車 的執行長馬斯克 「支持」他，自己「別無選擇」，只能支持電動車，但隨後繼續批評了電動車產業。

影片來源：聯合新聞網

馬斯克長期以來一直是電動車擁護者，特斯拉基本上領導了電動車產業發展之路，一度讓他成為重視氣候變遷問題的左派人士寵兒。然而，馬斯克最近擁抱保守派政見，特別是言論自由問題，自7月川普遇刺後，馬斯克就公開支持川普。

川普3日赴喬治亞州舉行造勢活動時告訴群眾，他支持電動車，但也認為人們還是可以購買汽油車。他向支持者表示，「我支持電動車，我必須要支持，因為，你們懂得，伊隆（馬斯克）強烈支持我。 所以，我別無選擇」。

不過，川普接著就澄清，自己只支持電動車為龐大汽車產業的「一小塊」。他說，「你想要擁有汽油驅動的汽車，想要擁有油電混合車，想要擁有各種類型的汽車。可想而知，他們想要走向全電動，你永遠沒辦法把它們全部充電」。

川普多次攻擊拜登政府的電動車法規，包括計畫至2030年時，將電動車銷量提升到所有新車銷售的一半。

川普提到馬斯克時說，「不是每個人都必須擁有電動車，我跟他這樣講過。所以，要是你不介意，我們將解除這項命令。有些人想要汽油驅動車，有些人想要油電混合車，有些人喜歡電動車」。