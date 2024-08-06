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全球股市遭遇「黑色星期一」 川普又逮機會轟：都是賀錦麗害的

編譯徐榆涵／即時報導
前總統川普將美股暴跌歸咎於副總統賀錦麗。（路透）
前總統川普將美股暴跌歸咎於副總統賀錦麗。（路透）

全球股市5日大跌，前總統川普抓準機會，將股市崩盤歸咎於副總統賀錦麗，稱接下來就是「2024年大蕭條」。

川普發文感嘆，「股票市場崩了，我已經告訴過你了！賀錦麗毫無頭緒。拜登睡得香甜。這一切都是我們無能的領袖造成！」川普隨後又發文稱：「當然會有大規模股市大跌。賀錦麗比狡詐喬（拜登）更糟。」

川普還在一則發文中稱這天是「賀錦麗暴跌」（KAMALA CRASH）、「2024年經濟大蕭條」、「川普錢潮 vs.賀錦麗暴跌」（TRUMP CASH VS KAMALA CRASH）。

美國日前公布就業數據疲弱，遠低於市場預期，美股5日大幅下跌，顯然是對經濟衰退疑慮的反應。

川普向來喜歡把股市大漲歸功於自己，今年1月、道瓊工業指數和標普500創下歷史新高時，川普發文說這都是因為投資人認為他即將重返白宮：「這就是川普股市，因為我的民調數字比拜登好得多，投資人預期我會獲勝。」

賀錦麗競選團隊5日則拿川普的執政經濟數字進行反擊，稱「川普執政時的就業率是美國近代總統中的最糟紀錄。他在執政時，美股也多次創下史上最糟交易紀錄。他擔任總統時只會讓他的富豪朋友中飽私囊，這些富豪友只會把就業工作移往美國之外。中產階級家庭需要的是穩定的經濟掌舵者，而不是引發混亂的謊言。」

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）也不認同川普把政績和股市掛勾的說法稱「綜觀歷史，我相信政客們大多會避免把政績與股市掛勾，因為股市始終有漲跌。前總統川普是第一個這麼做的人。我其實很不解。」

川普 賀錦麗 大蕭條

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