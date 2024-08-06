2選1？賀錦麗預計今晚宣布副手 一同赴賓州造勢

副總統賀錦麗副手人選，傳要在明尼蘇達州州長華茲(左)與賓州州長夏皮洛(右)兩人之間做出選擇，將於6日宣布。(美聯社)

即將代表民主黨出戰2024總統選舉的副總統賀錦麗 (Kamala Harris)預計在6日傍晚於賓州 造勢，直到發稿前，賀錦麗都還沒公布副手人選，路透和有線電視新聞網(CNN)皆報導，賀錦麗最終在賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)與明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz，前譯沃茲)中二選一。

范斯同天賓州拚場

賀錦麗透過競選團隊5日傍晚發送給支持者的簡訊說，大家都很想知道誰會出任她的副手，實際上她還沒決定。

賀錦麗5日在白宮戰情室與拜登總統一起聽取了中東簡報，她對重申以色列安全的支持，也提到美國致力於降低區域緊張及爆發衝突。

賀錦麗預計本周接受民主黨提名成為總統候選人，並將展開為期5天、7城市的關鍵州造勢活動，第一站就在賓州天普大學(Temple University)，賀錦麗將偕副手聯合造勢。

路透報導，選擇副手是賀錦麗政治生涯中至關重要的決定之一，川普的副手范斯(J.D. Vance)6日也會在賓州南部舉行造勢活動。

凱利仍在名單上？

CNN引述消息人士說法稱最終情況是夏皮洛和華茲二選一，但狀況仍在變動，不能排除其他人選，也有人說亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)還在名單上。

亞利桑納州聯邦參議員凱利。(美聯社)

紐約時報報導，賀錦麗4日在華盛頓住所分別會晤夏皮洛、華茲及凱利，賀錦麗團隊相當謹慎避免提前走漏消息。

今年51歲的夏皮洛呼聲高，關鍵在於夏皮洛所在的賓州是搖擺州，握有19張選舉人票；相對地，華茲所屬的明尼蘇達州為民主黨票倉，不是關鍵選區。

賓州州長夏皮洛。(美聯社)

國會山莊報(The Hill)報導，聯邦眾議院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)屬意華茲，無黨籍的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)認為華茲最懂勞動階層。

明尼蘇達州州長華茲。(美聯社)

美國新聞網站Axios報導，擁有猶太血統的夏皮洛在加薩走廊衝突中堅定支持以色列且強烈反對反猶主義的立場，引發進步派人士批評，被認為是夏皮洛成為副手的最大障礙。

Axios報導，夏皮洛與前總統歐巴馬 關係密切，甚至夏皮洛說話方式很像歐巴馬，過去一年來他們不時交換對選舉的看法，夏皮洛也尋求歐巴馬的建議，此外，歐巴馬也認識華茲和凱利；一名親近歐巴馬的人士表示，歐巴馬希望能協助賀錦麗打選仗，但應不會對副手人選抉擇表態。