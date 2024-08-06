我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

2選1？賀錦麗預計今晚宣布副手 一同赴賓州造勢

記者張文馨／華盛頓報導
副總統賀錦麗副手人選，傳要在明尼蘇達州州長華茲(左)與賓州州長夏皮洛(右)兩人之間做出選擇，將於6日宣布。(美聯社)
副總統賀錦麗副手人選，傳要在明尼蘇達州州長華茲(左)與賓州州長夏皮洛(右)兩人之間做出選擇，將於6日宣布。(美聯社)

即將代表民主黨出戰2024總統選舉的副總統賀錦麗(Kamala Harris)預計在6日傍晚於賓州造勢，直到發稿前，賀錦麗都還沒公布副手人選，路透和有線電視新聞網(CNN)皆報導，賀錦麗最終在賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)與明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz，前譯沃茲)中二選一。

范斯同天賓州拚場

賀錦麗透過競選團隊5日傍晚發送給支持者的簡訊說，大家都很想知道誰會出任她的副手，實際上她還沒決定。

賀錦麗5日在白宮戰情室與拜登總統一起聽取了中東簡報，她對重申以色列安全的支持，也提到美國致力於降低區域緊張及爆發衝突。

賀錦麗預計本周接受民主黨提名成為總統候選人，並將展開為期5天、7城市的關鍵州造勢活動，第一站就在賓州天普大學(Temple University)，賀錦麗將偕副手聯合造勢。

路透報導，選擇副手是賀錦麗政治生涯中至關重要的決定之一，川普的副手范斯(J.D. Vance)6日也會在賓州南部舉行造勢活動。

凱利仍在名單上？

CNN引述消息人士說法稱最終情況是夏皮洛和華茲二選一，但狀況仍在變動，不能排除其他人選，也有人說亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)還在名單上。

亞利桑納州聯邦參議員凱利。(美聯社)
亞利桑納州聯邦參議員凱利。(美聯社)

紐約時報報導，賀錦麗4日在華盛頓住所分別會晤夏皮洛、華茲及凱利，賀錦麗團隊相當謹慎避免提前走漏消息。

今年51歲的夏皮洛呼聲高，關鍵在於夏皮洛所在的賓州是搖擺州，握有19張選舉人票；相對地，華茲所屬的明尼蘇達州為民主黨票倉，不是關鍵選區。

賓州州長夏皮洛。(美聯社)
賓州州長夏皮洛。(美聯社)

國會山莊報(The Hill)報導，聯邦眾議院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)屬意華茲，無黨籍的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)認為華茲最懂勞動階層。

明尼蘇達州州長華茲。(美聯社)
明尼蘇達州州長華茲。(美聯社)

美國新聞網站Axios報導，擁有猶太血統的夏皮洛在加薩走廊衝突中堅定支持以色列且強烈反對反猶主義的立場，引發進步派人士批評，被認為是夏皮洛成為副手的最大障礙。

Axios報導，夏皮洛與前總統歐巴馬關係密切，甚至夏皮洛說話方式很像歐巴馬，過去一年來他們不時交換對選舉的看法，夏皮洛也尋求歐巴馬的建議，此外，歐巴馬也認識華茲和凱利；一名親近歐巴馬的人士表示，歐巴馬希望能協助賀錦麗打選仗，但應不會對副手人選抉擇表態。

賀錦麗 賓州 歐巴馬

上一則

美籍華裔諾貝爾物理學獎得主李政道逝世 享耆壽98歲

下一則

5大利空引爆全球股災 WSJ：較像是1987年「溫和版」

延伸閱讀

賀錦麗丈夫認醜聞 第1段婚姻曾出軌 讓女兒的保母懷孕

賀錦麗丈夫認醜聞 第1段婚姻曾出軌 讓女兒的保母懷孕
伊朗何時開攻以色列？拜登和賀錦麗也不知道 國安幕僚還沒掌握

伊朗何時開攻以色列？拜登和賀錦麗也不知道 國安幕僚還沒掌握
進步派不愛…賀錦麗無論選誰當副手 民主黨都面臨分歧

進步派不愛…賀錦麗無論選誰當副手 民主黨都面臨分歧
賀錦麗副手即將揭曉 路透：夏皮洛或華茲二選一

賀錦麗副手即將揭曉 路透：夏皮洛或華茲二選一

熱門新聞

川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

2024-08-01 03:36
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

2024-08-03 09:33
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

2024-08-03 13:08
共和黨副總統候選人范斯私下向金主表達拜下賀上是「耍陰招」。圖為范斯28日於明尼蘇達餐館用餐時與員工及客人交談畫面。(美聯社)

范斯認了賀錦麗不好打 稱拜下賀上是「耍陰招」

2024-07-29 22:10

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀