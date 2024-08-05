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賀錦麗丈夫認醜聞 第1段婚姻曾出軌 讓女兒的保母懷孕

編譯徐榆涵／即時報導
副總統賀錦麗與丈夫任德龍。(美聯社)
副總統賀錦麗與丈夫任德龍。(美聯社)

副總統賀錦麗確定代表民主黨出戰白宮，家庭成員的過往也被一一放大檢視。近來有媒體爆料，賀錦麗丈夫任德龍（Douglas Emhoff）第一段婚姻曾出軌，還讓小孩的保母懷孕。

每日郵報3日率先報導，現年59歲的任德龍1992年和第一任妻子克斯汀（Kerstin）結婚，後來卻出軌47歲的女兒保母內勒（Najen Naylor），而內勒同時也是女兒的私立小學老師。造成婚姻破裂後，任德龍與妻子於2009年離婚。內勒受訪時未否認該事件。

報導指出，內勒當年甚至懷了任德龍的孩子，只是最終沒有選擇生下來。

CNN報導，任德龍坦承，「在我的第一段婚姻中，由於我的行為，克絲汀與我經歷了一段艱難時期，對此我承擔責任。」

克斯汀在得知任德龍的過往被揭開後，透露她和任德龍當初是因為各種原因而分開，稱任德龍是個很好的父親，兩人自離婚後也一直都是好友。

任德龍2014年與賀錦麗結婚，兩人共同撫養任德龍與克斯汀的小孩。據了解，賀錦麗在結婚前就知道任德龍第一段婚姻曾有過婚外情，拜登競選團隊2020年在選擇副總統人選時，也了解到任德龍的這段過去。對此，賀錦麗競選團隊發言人拒絕置評。

賀錦麗 拜登 白宮

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