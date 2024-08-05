賀錦麗副手人選他先出局？凱利稱「專心服務州民」又刪文

美國民主黨推定總統提名人賀錦麗可能副手之一，亞利桑納州參議員凱利（如圖）4日在社群平台發文，稱「專心服務亞利桑那州人民」，隨後又刪除。圖為凱利6月4日於白宮西廂辦公室外發言畫面。(美聯社)

民主黨推定總統提名人賀錦麗 的副手人選之一，民主黨籍亞利桑納州 參議員凱利（Mark Kelly）4日在社群平台發文，稱專注於「服務亞利桑納州人民」，貌似暗示退出副手角逐行列，可是該貼文隨後又被刪除。

紐約郵報指出，凱利在X貼文表示，「我的背景和多數政治人物有所不同，我一生都在為美國海軍與太空總署服務，而這永遠是優先要務」，他還說，「現在我的任務是服務亞利桑納州人民」。

隨後該貼文遭到刪除，凱利又發了另一條讓人霧裡看花貼文，「無論是在海軍、太空總署、參議院或海外軍隊，我學到一旦收到國家徵召，你永遠要回應徵召」，另外附上一張與軍事人員談話的照片。

路透指出，凱利4日接受賀錦麗在華府官邸的面試。

賀錦麗其他副手人選還有賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）、運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）與肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）。

路透報導賀錦麗預計最快5日公布搭檔。

60歲的凱利出身紐澤西警察家庭，海軍服役時期多次在波斯灣戰爭中執行戰鬥任務，而且過去在太空總署工作多年，曾經指揮奮進號太空梭的最後一次飛行，並於去年入選太空人 名人堂；2020年於特別選舉中首次贏得參議院席次。