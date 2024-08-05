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川普選范斯讓他聲勢看漲 德桑提斯不服…積極露面保地位

編譯廖振堯／綜合報導
佛州州長德桑提斯即使2028有意挑戰總統提名，但他的政治未來可能面臨困境。(美聯社)
佛州州長德桑提斯即使2028有意挑戰總統提名，但他的政治未來可能面臨困境。(美聯社)

今年大選前，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)本來是共和黨內最耀眼的後起之秀，2022年期中選舉時擊敗民主黨、將佛州變成少數能測試一系列保守政策的地方。然而德桑提斯黨內競爭總統候選人失敗、川普選擇范斯(J.D. Vance)作為副手，即使仍有意爭奪總統但他的政治未來恐面臨困境。

政治新聞網站Politico報導，如果德桑提斯想與范斯競選，他可能會面臨一場艱苦戰鬥。兩人的經歷相當類似，歲數都在40出頭，但范斯年輕近六歲、兩人皆有常春藤聯盟名校的法律學位、曾在軍隊服役、育有三名子女且妻子上相。不同之處在於舞台：等到2028年時范斯可能是副總統，而德桑提斯已卸任州長兩年。

川普選擇范斯作為副手，讓佛州州長德桑提斯的政治前途可能面臨困境。(美聯社)
川普選擇范斯作為副手，讓佛州州長德桑提斯的政治前途可能面臨困境。(美聯社)

德桑提斯因此積極露面，密爾瓦基共和黨全國代表大會便多次現身，此外也在佛州共和黨和保守組織「自由媽媽」(Moms for Liberty)發言、在愛阿華州共和黨人的午餐會上發表演講，1日更到加州為川普籌款，力求鞏固2028年競選前景。德桑提斯的前競選團隊重新命名的政治行動委員會「恢復我們的國家」(Restore our Nation)上月31日乘勢宣布該組織「啟動」，並引導支持者進入註冊頁面以支持「承諾保持活力、保守且信守諾言」的候選人。

德桑提斯距離2027年初卸任州長只剩下兩年多的時間，這是他利用該職位來贏得關注及籌款的最後機會。上次州長選舉以近20個百分點的壓倒性優勢連任，這讓德桑提斯競爭黨內提名時底氣十足、大吸捐款，這些到2028年可能隨著政治舞台真空兩年而消失。

德桑提斯面臨的另一個緊迫問題是如果佛州選民11月通過修正案，保障墮胎權和允許使用娛樂性大麻，其政績又得刪減幾筆，因他兩項都反對；北佛羅里達大學(University of North Florida)7月下旬的一項民調顯示，兩項措施均高於通過門檻。尤其是墮胎修正案，通過後將撤銷佛州目前懷孕六周後禁止墮胎的規定，在競選總統前倡導並簽署了嚴格的墮胎法政策的德桑提斯無疑將受到重大打擊。

德桑提斯 佛州 共和黨

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