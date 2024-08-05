賀錦麗面試副手3人選 挑選關鍵曝光…最快周一分曉

副總統賀錦麗4日面試至少三名副手人選，分別是亞利桑納州聯邦參議員凱利(左)、明尼蘇達州州長沃茲(中)以及賓州州長夏皮洛(右)。(美聯社、路透)

知情人士透露，民主黨 準總統提名人、副總統賀錦麗 4日面試至少三名副手人選，分別是聯邦參議員凱利(Mark Kelly)、明尼蘇達州長沃茲(Tim Walz)以及賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)，考量副手的關鍵在能否與賀錦麗合得來。

紐約時報報導，至少三名聲勢領先的賀錦麗副手人選，4日將與賀錦麗在她華府「海軍天文台」(Naval Observatory)的宅邸會面。至於其他可能人選的肯塔基州長貝希爾(Andy Beshear)、運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)是否排在4日會談，或者已經談過，目前不得而知。

賀錦麗尋找副手搭檔，被稱為「化學測驗」(chemistry test)的親身面試是最後一步，據說賀錦麗十分看重。她的助理、夥伴均表示，她最重視的，經常是與幕僚、謀士的個人關係融洽。

賀錦麗找的競選搭檔當然也要能助她勝選。最終人選裡，凱利及夏皮洛是總統選舉戰場州深受歡迎的州級領袖；其他幾位政治人物也素有紀錄，能吸引中間派以及共和黨 地區的選民。出身加州的賀錦麗就爭取共和黨人而言經驗稀少。

亞利桑納州聯邦參議員凱利。(美聯社)

賓州州長夏皮洛。(路透)

紐時指出，賀錦麗4日會見的三名候選人各有優劣點。凱利是出身搖擺州的聯邦參議員，生平履歷醒目，移民議題的立場溫和而有望解決讓民主黨很頭痛的這個命題。

沃茲即便對大多民主黨人都算新面孔，只是最近他在進步派當中變成最喜愛人選，原因是他上各大有線新聞網，總能以親民、趣味的方式「修理」共和黨提名人、前總統川普。只是，明尼蘇達州親民主黨，賀錦麗要在總統選舉時拿下應該不成問題。

明尼蘇達州長沃茲。(路透)

夏皮洛在賓州備受歡迎，而賓州是必須拿下的一個州，只是他已面臨左派的批評，特別是支持巴勒斯坦活躍人士，他們指責夏皮洛太支持以色列，還有處理大學校園抗議以哈戰爭事件的手法不佳。

拜登總統退出連任競選，支持賀錦麗之後，賀錦麗異乎尋常地加快挑選副手作業。候選人篩選作業，深入調查他們的個人、財務及政治生活，已由華府「柯文頓柏靈」(Covington & Burling)律師事務所1日完成。

知情人士表示，能參加最終面試的人，其已知資訊或什麼未能查知，都由柯文頓柏靈律師事務所向賀錦麗選戰陣營做過簡報，然後會在5日晚間或6日晨間告知是否中選；選戰陣營表示，賀錦麗與其副手將前往費城造勢、接下來跑全國競選前就會宣布人選。