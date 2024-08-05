「海理挺賀錦麗」？ 賀錦麗陣營拉攏共和黨選民 海理：別用我名義

賀錦麗陣營發起「共和黨人挺賀錦麗行動，拉攏不滿前總統川普的共和黨選民。(路透)

副總統賀錦麗 陣營發起「共和黨 人挺賀錦麗」(Republicans for Harris)行動，拉攏不滿前總統川普的共和黨選民；角逐共和黨總統提名初選失利的美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)因此致函「海理支持賀錦麗」(Haley voters for Harris)政治行動委員會，要求支持者停止使用她的名義支持賀錦麗。

賀錦麗陣營表示，「共和黨人挺賀錦麗」計畫是「競選活動中的競選活動」，利用著名共和黨人士鼓勵其他原本支持共和黨候選人的選民倒戈支持賀錦麗，尤其是在初選中支持海理的選民。

美聯社報導，「共和黨人挺賀錦麗」本周將於亞利桑納州、北卡羅來納州和賓州舉行的活動中揭開序幕。

競選團隊表示，支持賀錦麗的共和黨人也會在下周與賀錦麗和她即將任命的競選副手共同出席集會。

賀錦麗團隊正努力為共和黨選民創建一個「許可結構」(permission structure)，否則他們將很難投票 給賀錦麗；這高度仰賴共和黨人士與共和黨選民接觸，他們相信，讓共和黨選民投給賀錦麗的最佳方法，就是直接聽取另一名做出相同選擇的共和黨人意見。

賀錦麗團隊負責招攬共和黨人的計畫主任韋瑟福德(Austin Weatherford)表示，川普的「極端主義對數百萬共和黨人有害，他們不再相信川普的政黨代表他們的價值觀」，並將於11月投票反對他。

韋瑟福德表示，競選活動將「每天花時間贏得共和黨人的選票，他們相信國家高於政黨，且深諳每位國民都應該有一位會保護他們自由的總統和一位將把國家置於黨派之上的統帥」。

另據哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，先前與拜登總統合作的「海理支持賀錦麗」政治行動委員會在拜登退選後，更名支持賀錦麗競選活動，但該委員會收到海理競選團隊於7月30日透過律師事務所寄發的信函，要求該委員會「停止使用海理的名義」，「不准用她的名字、形象或肖像暗示她支持賀錦麗當總統」。

角逐共和黨總統提名初選失利的駐聯合國前大使海理，要求支持者停止使用她的名義支持賀錦麗。(美聯社)

信中寫道，「海理明確支持賀錦麗的對手，任何關於海理支持賀錦麗的暗示，都是蓄意誤導且錯誤的」。

「海理支持賀錦麗」發出聲明表示，「我們接觸選民並鼓勵他們投票給賀錦麗的權利不會被壓抑，我們認為，賀錦麗顯然是對國家更好的選擇」。