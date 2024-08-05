小羅勃甘迺迪：曾撿到小熊屍體 丟到紐約中央公園「惡作劇」

獨立候選人小甘迺迪。(美聯社)

美國總統大選 獨立參選人小羅勃甘迺迪今年5月自曝曾被寄生蟲吃掉部分大腦引起反感後，如今他又坦承曾在紐約中央公園 棄置幼熊屍體。

中央社引述法新社報導，反疫苗的陰謀論者小羅勃甘迺迪今天在社群媒體上發布3分鐘影片揭露此事，顯然他想在「紐約客周刊」（New Yorker）刊登有關10年前動物路死、不為人知行動的奇聞軼事之前搶先自白。

影片看起來是在餐後聊天所拍攝的，小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）對情境喜劇演員蘿珊妮巴爾（Roseanne Barr）等人講述這個荒誕的故事。

小羅勃甘迺迪說，2014年他與友人在紐約州 進行獵鷹旅行時，當時前方一輛廂型車撞死一隻6個月大的黑熊。

出身美國最顯赫政治世家的小羅勃甘迺迪想將這頭熊帶回家取得熊肉，於是將牠放進自己車輛的後座。

70歲的小羅勃甘迺迪用沙啞的聲音說：「在紐約州你可以這麼做，你可以為路殺的熊隻取得標籤。」紐約州規定，有打獵執照的居民和非居民可獲得獵熊標籤，每年可以獵捕一隻熊。

但因為這起突發事件延誤了他的獵鷹行程，晚上因為要去紐約市參加晚宴，他必須直接前往機場搭飛機，無法先回到位於韋斯切斯特郡（Westchester County）的家中處理幼熊屍體。

他說：「那隻熊在我的車上，但我不想把牠留在車上，因為那樣不太好。」

與同行友人腦力激盪後，他們將幼熊屍體帶到紐約中央公園（Central Park），將小羅勃甘迺迪車上的一台舊自行車和黑熊屍體留在那裡，製造這頭熊是被自行車撞死的現場。這番供認引得影片裡眾人發笑。

他說：「當然，我沒有喝酒。但與我同行、有飲酒的人認為這是個好主意。」

不過幼熊屍體最終還是被發現，並受到媒體大肆報導。

小羅勃甘迺迪說：「我當時想，『我的天啊，我做了什麼？』我很擔心，因為那台自行車上布滿我的指紋。」

他說這個故事已沉寂10年，直到一名「紐約客周刊」事實查核員為他的專題報導來電查核。這篇報導目前尚未刊出。