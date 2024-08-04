川普稱「別無選擇」支持電動車：因為馬斯克挺我

前總統川普。（美聯社）

共和黨總統提名人川普 4日在喬治亞州造勢場合向群眾表示，因為電動車 廠特斯拉的執行長馬斯克 強力「支持」他，所以他「別無選擇」只能支持電動車；但川普表示，他認為民眾還應該有購買動汽、柴油車的管道。

「商業內幕」(Business Insider)報導，但川普接下來滔滔不絕，改口批評電動車產業。

馬斯克向來提倡轉型往電動車；他的特斯拉車廠大致帶頭，引領電動車業的發展，一度讓重視氣候的左派很喜歡他。

但馬斯克近來擁抱保守派政治，尤其在言論自由方面；他2022年買下社媒平台推特(Twitter)，改名為X，取消很多針對仇恨言論、散播假消息設下的審核、平衡措施。

馬斯克自7月川普遇刺之後，便公開支持川普；然而馬斯克否認外界報導的他承諾每月贊助川普的政治行動委員會4500萬元。

川普在造勢場子上表示，他支持電動車，必須那麼做的原因在馬斯克強力支持他，所以別無選擇；他接下來澄清說，自己支持電動車，畢竟它在更龐大的自動車產業裡只占「很小一部分」，大家還應該擁有汽、柴油車、混合動力車，各色車輛都該有。