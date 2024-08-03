從「太自由派」變「突變黑人」川普脫稿攻賀讓戰略幾泡湯
共和黨總統提名人川普與其團隊原本努力形塑選民對可能的民主黨對手賀錦麗的觀點，指她表裡不一、太自由派而不適合擔任總統；不料川普日前在非裔記者組織脫稿演出，質疑賀錦麗的族裔認同，不僅讓幕僚們驚駭莫名，更引發強烈爭議；原先的戰略及付出的心血幾乎泡湯。
華爾街日報(WSJ)3日報導，拜登總統宣布放棄尋求連任、改推薦自己的副手賀錦麗出馬之後，賀錦麗聲勢驟然大振。知情人士透露，川普對賀錦麗取得正面關注、吸引到龐大政治獻金，心裡不是滋味。川普選戰陣營本希望把賀錦麗描摩成搞不定政策的人，只是川普把這個點子推到極限的地步，說賀錦麗搞不定種族。
共和黨民調專家溫斯頓(David Winston)表示，說到底這次選舉的核心，是談經濟問題，但凡不談經濟，就失去一次爭取獨立選民的機會；決定由誰勝選的總是獨立選民。
川普在全國非裔記者協會(NABJ)於芝加哥舉辦的大會上，對與會者公開宣稱：賀錦麗只認同她的印度裔淵源，欺騙選民；川普更不實宣稱賀錦麗幾年前才「突然變成黑人」。
賀錦麗之母出生於印度，父親生於牙買加，兩人都移民到美國。賀錦麗2016年當選聯邦參議員，創印度裔首次當選的紀錄；她加入國會非裔黨團，而大學時上的是非裔傳統名校霍華德大學(Howard University)。
川普發言立即招致反彈，主要來自民主黨，但很多共和黨人聲援，希望保護川普這位黨的提名人；他們動用的策略是把賀錦麗打成投機者。
川普欽點的副總統搭檔范斯(JD Vance)對有線電視新聞網(CNN)表示，川普說的一切，用意在指出賀錦麗是變色龍；她見人說人話、見鬼說鬼話，遇到不同的聽眾就改變自己身分。范斯認為，川普指出這一點完全合理。
WSJ指出，拜登未退選時，看得出川普能打動非裔男性選民，而他談賀錦麗的族裔，結果是好是壞，猶未可知。但他的一些盟友表示，公開挑起這個話題實屬不智，且讓人分心，回想到過去的爭議，讓人聯想起川普不實宣稱前總統歐巴馬並非出生於美國。
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