共和黨策士預測：賀錦麗民調 續領先川普

共和黨資深政治策士羅夫預測，賀錦麗在民主黨全國黨代會結束之前，將保持民調領先川普的勢頭。(美聯社)

拜登總統退出2024年總統選舉，由副總統賀錦麗 接棒成為民主黨總統候選人，已穩步削弱共和黨對手、前總統川普 在全國的民調 領先勢頭。福斯新聞網(Fox News)撰稿人、共和黨資深政治策士羅夫(Karl Rove)甚至預測，在民主黨全國黨代會結束之前，賀錦麗仍會保持民調領先勢頭。

羅夫2日在福斯新聞節目列舉連串數字分析說，自7月26日以來在全國做的五個民調裡，川普僅在兩個領先，賀錦麗則有三個領先，自她接棒並幾乎獲得全黨支持的推動下，會有助她度過種種難關。

羅夫預期，除非賀錦麗所選擇的搭檔人選帶來災難，否則她的領先勢頭會持續到民主黨全國黨代會結束。

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羅夫指出，在6月28日電視辯論之前，川普領先拜登3個百分點，但到了8月2日，川普對賀錦麗的領先優勢已縮小至僅為0.8%。

這位共和黨資深策士早前已說明，川普所領先的0.8%優勢，是在共和黨大會之後所獲得，真正表明了共和黨內部的團結；賀錦麗也會取得這樣的效應。因此這將是一場驚心動魄的選舉，而且非常有爭奪性，接下來的兩、三周，對雙方陣營來說都至關重要。

根據早前一些全國民調，兩人勢均力敵。在路透/易普索(Reuters/Ipsos poll)的民調裡，賀錦麗領先2個百分點，而紐約時報/錫耶納學院(The New York Times/Siena College)的民調，川普領先1個百分點。

羅夫認為，自從賀錦麗接棒選總統後成為全國關注點，相比之下川普是處於「從屬」地位。他相信川普對此會感到不舒服，因為川普一直是喜歡事事由他決定的人，然而面對賀錦麗卻事與願違。

羅夫建議川普以正確的信息來攻擊她，不要胡亂以不實信息批評，否則只會有反效果，同時必須重新控制好發言，以免禍從口出。