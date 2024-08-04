川普脫稿演說 攻擊賀錦麗「變黑人」共和黨戰略幾乎泡湯

前總統川普。（路透）

共和黨總統提名人川普 與其團隊原本努力形塑選民對可能的民主黨對手賀錦麗 的觀點，指她表裡不一、太自由派而不適合擔任總統；不料川普日前在非裔 記者組織脫稿演出，質疑賀錦麗的族裔認同，不僅讓幕僚們驚駭莫名，更引發強烈爭議；原先的戰略及付出的心血幾乎泡湯。

華爾街日報(WSJ)3日報導，拜登總統宣布放棄尋求連任、改推薦自己的副手賀錦麗出馬之後，賀錦麗聲勢驟然大振。知情人士透露，川普對賀錦麗取得正面關注、吸引到龐大政治獻金，心裡不是滋味。川普選戰陣營本希望把賀錦麗描摩成搞不定政策的人，只是川普把這個點子推到極限的地步，說賀錦麗搞不定種族。

共和黨民調專家溫斯頓(David Winston)表示，說到底這次選舉的核心，是談經濟問題，但凡不談經濟，就失去一次爭取獨立選民的機會；決定由誰勝選的總是獨立選民。

川普在全國非裔記者協會(NABJ)於芝加哥舉辦的大會上，對與會者公開宣稱：賀錦麗只認同她的印度裔淵源，欺騙選民；川普更不實宣稱賀錦麗幾年前才「突然變成黑人」。

賀錦麗之母出生於印度，父親生於牙買加，兩人都移民到美國。賀錦麗2016年當選聯邦參議員，創印度裔首次當選的紀錄；她加入國會非裔黨團，而大學時上的是非裔傳統名校霍華德大學(Howard University)。

川普發言立即招致反彈，主要來自民主黨，但很多共和黨人聲援，希望保護川普這位黨的提名人；他們動用的策略是把賀錦麗打成投機者。

川普欽點的副總統搭檔范斯(JD Vance)對有線電視新聞網(CNN)表示，川普說的一切，用意在指出賀錦麗是變色龍；她見人說人話、見鬼說鬼話，遇到不同的聽眾就改變自己身分。范斯認為，川普指出這一點完全合理。

WSJ指出，拜登未退選時，看得出川普能打動非裔男性選民，而他談賀錦麗的族裔，結果是好是壞，猶未可知。但他的一些盟友表示，公開挑起這個話題實屬不智，且讓人分心，回想到過去的爭議，讓人聯想起川普不實宣稱前總統歐巴馬並非出生於美國。