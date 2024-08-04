ABC改福斯？川普、賀錦麗9月辯論 各說各話

共和黨總統候選人、前總統川普(右)與民主黨準總統候選人、現任副總統賀錦麗(左)對於何時、何地舉行大選辯論各說各話。(美聯社)

共和黨總統候選人、前總統川普 2日表示，他決定退出原訂9月10日在美國廣播公司(ABC)與可能的民主黨對手、副總統賀錦麗 進行辯論，但他屬意雙方9月4日在福斯新聞頻道(Fox News)辯論；賀錦麗陣營則嘲笑川普臨陣退縮。兩位候選人在選前就面對面辯論一事各說各話，已平添更多不確定性。

川普2日晚間在他的Truth Social社群媒體平台貼文表示，拜登 總統7月退選，他原本同意9月10日在ABC舉行辯論，因對手不再是拜登，所以該協議「終止」。

川普表示，他願意參與9月4日在賓州舉行的福斯新聞辯論會。川普說，福斯辯論規則與他與拜登的辯論「類似」，但現場會有滿座觀眾，而不是幾乎空無一人的演播室。如果賀錦麗不同意新的辯論日期和新聞台，他就會和福斯舉辦一場「市民大會」活動。

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賀錦麗陣營發言人泰勒(Michael Tyler)對此表示，「川普現在選得很害怕，才想退出原本同意的辯論，改向福斯新聞求援」。

目前不清楚ABC是否會在川普缺席下，將9月10日活動改為賀錦麗的市民大會活動。泰勒表示，賀錦麗已同意屆時出席，到時「會以某種方式出現，利用黃金時段向全國觀眾發表談話」。

面對賀錦麗方面說法，川普3日下午表示，「要麼9月4日和她一會，要麼完全不見」。

自賀錦麗接替拜登參選後，川普對兩人辯論說法變來變去。他曾告訴記者，他覺得有義務辯論，但他最近接受福斯採訪時又表示，他認為國人「已了解兩位候選人的一切」。賀錦麗敦促川普遵守自己在拜登競選時的承諾，她注意到川普對她有所批評，要他「當著我的面說清楚」。

川普貼文還提到，他與ABC新聞有訟案，參與該台辯論，有「利益衝突」。川普3月時因ABC主播談論他在紐約受審案件說詞，提告ABC。但川普興訟兩個月後，同意參加ABC和CNN辯論。拜登在CNN辯論中的表現糟糕，最終導致他退選。

川普以前也曾缺席辯論，2024年共和黨總統初選階段的所有辯論，他都沒有參加。