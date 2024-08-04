賀錦麗副手人選：夏皮洛黑歷史 處理下屬性騷不當

擔任賀錦麗(右)副手呼聲最高的賓州州長夏皮洛(左)被揭曾不當處理下屬涉及的性侵案。(路透)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)迅速集結黨內支持，民主黨全國委員會2日已宣布她贏得足夠的黨代表票成為提名總統候選人。不過副手人選依然從缺，出線呼聲最高的賓州 州長夏皮洛(Josh Shapiro)和亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)卻都面臨著一些組織和激進主義份子的批評。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，先前於夏皮洛小內閣任職的維雷布(Mike Vereb)曾捲入兩起不當行為指控，去年9月以近30萬元和解一項性騷擾 投訴；另一名匿名女士則在近期才揭露，2018年間她的非營利組織推動賓州兒童保護立法時，維雷布打電話來威脅她「等夏皮洛和我處理掉妳時妳什麼也不是」。

此事件先前從未被報導，該名女士當時向夏皮洛辦公室申訴也獲得傾聽，但承辦人員已經去世，事情似乎不了了之，直到維雷布去年又爆出性騷事件後，該名女士才決定再提此事，但沒有證據顯示時任賓州總檢察長夏皮洛知情此事。儘管如此，夏皮洛處理兩起事件的方式皆受到批評。

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美聯社報導，夏皮洛也因沒有譴責以色列 在加薩殺害平民或沒有呼籲以色列停止戰鬥，而受到美國伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations)的批評。

一些勞工組織則批評凱利，稱他反對他們認為可促進工會組織權益的擬議立法；凱利辦公室反駁，雖然他沒有共同提案該立法，但他表示他會在現場投票支持該法案。

但汽車工人聯合會(UAW)主席費恩(Shawn Fain)仍明確表示只支持賀錦麗競選總統，其37萬會員的工會並不支持凱利作為潛在副手。費恩還說工會同樣不支持夏皮洛，後者此前已表明願意與共和黨合作、呼籲擴大允許公共稅款流向私立學校的代金券(Voucher)計畫。