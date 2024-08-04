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最終名單？賀錦麗3副手人選獲邀面試 盟友這特質大加分

賀錦麗副手人選：夏皮洛黑歷史 處理下屬性騷不當

編譯廖振堯／綜合報導
擔任賀錦麗(右)副手呼聲最高的賓州州長夏皮洛(左)被揭曾不當處理下屬涉及的性侵案。(路透)
擔任賀錦麗(右)副手呼聲最高的賓州州長夏皮洛(左)被揭曾不當處理下屬涉及的性侵案。(路透)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)迅速集結黨內支持，民主黨全國委員會2日已宣布她贏得足夠的黨代表票成為提名總統候選人。不過副手人選依然從缺，出線呼聲最高的賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)和亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)卻都面臨著一些組織和激進主義份子的批評。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，先前於夏皮洛小內閣任職的維雷布(Mike Vereb)曾捲入兩起不當行為指控，去年9月以近30萬元和解一項性騷擾投訴；另一名匿名女士則在近期才揭露，2018年間她的非營利組織推動賓州兒童保護立法時，維雷布打電話來威脅她「等夏皮洛和我處理掉妳時妳什麼也不是」。

此事件先前從未被報導，該名女士當時向夏皮洛辦公室申訴也獲得傾聽，但承辦人員已經去世，事情似乎不了了之，直到維雷布去年又爆出性騷事件後，該名女士才決定再提此事，但沒有證據顯示時任賓州總檢察長夏皮洛知情此事。儘管如此，夏皮洛處理兩起事件的方式皆受到批評。

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美聯社報導，夏皮洛也因沒有譴責以色列在加薩殺害平民或沒有呼籲以色列停止戰鬥，而受到美國伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations)的批評。

一些勞工組織則批評凱利，稱他反對他們認為可促進工會組織權益的擬議立法；凱利辦公室反駁，雖然他沒有共同提案該立法，但他表示他會在現場投票支持該法案。

但汽車工人聯合會(UAW)主席費恩(Shawn Fain)仍明確表示只支持賀錦麗競選總統，其37萬會員的工會並不支持凱利作為潛在副手。費恩還說工會同樣不支持夏皮洛，後者此前已表明願意與共和黨合作、呼籲擴大允許公共稅款流向私立學校的代金券(Voucher)計畫。

賓州 性騷擾 以色列

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