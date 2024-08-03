賀錦麗穩獲民主黨提名 7月吸金比川普多逾1倍

副總統賀錦麗已經獲得足夠的民主黨黨代表選票，將在19日開始的黨代表大會上獲得提名參選總統，她也將是首位女性亞非裔總統候選人，寫下歷史。（美聯社）

民主黨 全國委員會2日宣布，副總統賀錦麗 （Kamala Harris）已贏得足夠的黨代表票，將成為民主黨提名的總統候選人。下一步就是賀錦麗在本月19日起舉行的民主黨全國黨代表大會上接受提名，她將成為美國史上首位代表主要政黨角逐總統的南亞裔及非裔女性。

賀錦麗在社群平台X發文表示，很榮幸成為民主黨總統候選人，她下周將接受提名；這是一場關乎民眾團結一致、傾注對國家的熱愛，以及為自己而戰的選戰。

民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）表示，在民主黨線上唱名表決於5日結束後，黨代表提名賀錦麗的程序將完成；民主黨公布消息時，還有部分黨代表在線上投票，民主黨1日上午展開唱名表決，截至2日，賀錦麗已囊括超過2350張黨代表票。

競選團隊表示，賀錦麗7月募得了破紀錄的3.1億美元，讓臨時接替拜登參選的賀錦麗，在銀彈上取得了領先共和黨候選人川普 的優勢。

彭博資訊報導，賀錦麗7月募得的鉅款，包括募給她的競選團隊、民主黨全國委員會和各州民主黨黨部的資金，比川普同月募得的1.38億美元多出超過一倍。這將使她在8月一開始就擁有多達3.77億美元的選舉資金可以動用，是美國歷屆總統選舉在同一個時間點任一候選人有過的最高金額，並比川普的3.27億美元還多。

賀錦麗團隊指出，7月之所以可募到如此多的捐款，是受到「總統大選史上民眾捐款最熱烈的一個月」加持。

賀錦麗募得的3.1億美元，包括她在拜登退選並指名她為候選人的那一周內募得的2億美元。團隊成員說，在收到的420萬美元民眾捐款中，捐不到200美元的占了94%；在捐款的300萬名個人中，有200萬人是首次捐款，並有60%是女性。

賀錦麗將在19日起舉行的民主黨全國黨代表大會上接受提名（美聯社）

大舉湧入的捐款帶給民主黨很大鼓勵，讓他們快速團結支持這位新領袖。賀錦麗在拜登7月21日決定放棄競選連任後才投入選戰。拜登選戰末期的捐款進帳陷入停擺，他在辯論會上的災難表現讓金主們灰心喪志。

川普競選團隊在上一季的募款金額大幅增加，可能受益於他在辯論會上表現及遭到暗殺未遂。但賀錦麗急起直追，將令川普陣營受到威脅。

賀錦麗的副手人選可望在近日公布，多家美媒研判，人選很可能是賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）和亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）二選一。

華盛頓郵報報導，賀錦麗將搭擋對象限縮到6人，本周末將親自一一面談這些可能的副手候選人，除了夏皮洛與凱利，還有明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Waltz）、運輸部部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、伊利諾州州長普立茲克（J.B. Pritzker）和肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）；其中貝希爾、布塔朱吉和夏皮洛已確定取消原本的周末行程。

民主黨將於19日至22日在芝加哥舉行全代會，提名賀錦麗與副總統候選人。