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政治兩極化 選舉年離婚、監護權官司變多

特派員黃惠玲／綜合報導
政治立場及意識形態，對婚姻關係的影響愈來愈大。(pexels)
政治立場及意識形態，對婚姻關係的影響愈來愈大。(pexels)

近年來，夫妻因政治分歧而申請離婚的現象愈來愈常見，尤其在目前的環境下，緊張局勢已經達到爆發點。華府地區多位律師表示，政治及意識形態分歧，成為離婚和監護權爭奪戰中愈來愈重要的肇因。

馬里蘭州New & Lowinger律師事務所家庭律師Cheryl New說，夫妻間難免有分歧，但政治事件凸顯了這些分歧。為何政治及意識形態扮演重要角色？Cheryl New說，因為政治不在侷限於稅收或政策的討論，而是更關係著身分與價值觀，包括婚姻及養育子女都會受到影響。隨著黨派分歧日益嚴重，也進一步波及人際關係。

Cheryl New當律師當了將近40年，目睹許多夫妻因為各種原因離婚，然而在過去的五到七年間，她發現比以往任何時候，有更多人將政治作為婚姻破裂的主要原因。

因為對許多人來說，政治信仰不在僅僅被視為「觀點」，而是被視為塑造一個人「道德觀」及「社會正義感」的核心價值，上述情況造成夫妻雙方在協調不同觀點時，面臨很大挑戰。

尤其今年大選動盪不安，前總統川普遭暗殺未遂，拜登在強大壓力下退出競選，Cheryl New表示，這是她第一次看到政治及意識形態分歧導致如此多的離婚。

她分析，現在的情況不在僅僅是支持哪位候選人，而是包括「孩子應該去上公立或私立學校？」「如果孩子是LGBTQ，要如何支持他們？」

執業範圍包括華府、馬州、維州的律師馬卡姆(Jessica Markham)說，這種意識形態兩極分化的情形，在新冠疫情期間就已經對婚姻開始產生影響，當時包括「居家避疫」、「施打疫苗」、「社會疏離」等問題，都變得更加政治化，在此之後，情況愈來愈糟。

Cheryl New表示，她受理過一位嫁給溫和派共和黨人的自由派婦女離婚案，該婦女的另一半在2020年1月6日的國會暴動事件後，愈來愈右翼，兩人甚至連「養育孩子、晚餐吃什麼」都能吵。

馬卡姆說，她的客戶中，也有離婚父母一方在社交媒體發布「反移民」、「極端支持槍枝」、「假新聞陰謀論」等立場，導致另一方父母提出「不適合擁有監護權」的訴訟。她還有一個案例是父母一方經常參加抗議、集會，另一方因此對其提出「拋棄家庭」的離婚訴訟。

不過，律師們也提到，上述這些人中許多本來婚姻就已存在溝通問題，而政治分歧只是將兩人關係推至臨界點的「稻草」。

華府律師西蒙(Maria Simon)說，因為政治立場離婚的情況增加，可能是因為今年為選舉年，「只要國家處於這狀態，就較容易將細微的分歧放大而影響婚姻。」

華府 拜登 疫情

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