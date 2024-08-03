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賀錦麗競選找歐巴馬舊部操盤 取代拜登人馬

編譯潘勛／綜合報導
賀錦麗（右）的副手人選，據媒體推測，現以賓州州長夏皮洛（左）最被看好。（路透）
賀錦麗（右）的副手人選，據媒體推測，現以賓州州長夏皮洛（左）最被看好。（路透）

知情人士指出，民主黨準總統提名人賀錦麗的選戰核心團體已經成形，賀錦麗本周動作迅速，找來民主黨選戰老將，其中多人曾在前總統歐巴馬競選時操盤，組成自己打選戰的新班底，而換掉原擬競選連任的拜登總統選戰陣營。

華盛頓郵報2日報導，賀錦麗的新選戰班底中，有歐巴馬兩次選戰的首席謀士普勞夫(David Plouffe)，他出任賀錦麗的資深戰略幕僚，專注於贏得選舉人團票數；歐巴馬連任選戰的副經理人卡特(Stephanie Cutter)已與賀錦麗共事幾個月，她負責宣傳戰略訊息；歐巴馬兩次選贏都負責組織草根支持者的史都華(Mitch Stewart)，將出任賀錦麗在戰場州的資深顧問；歐巴馬競選時帶頭做輿論研究的班德(David Binder)以前便替賀錦麗做過事，接下來會擴大自己在賀錦麗選戰陣營的角色，主持輿情研究作業。

歐巴馬任總統時期的資深顧問普勞夫（左），獲賀錦麗延攬加入核心團隊，操盤選戰。（路...
歐巴馬任總統時期的資深顧問普勞夫（左），獲賀錦麗延攬加入核心團隊，操盤選戰。（路透）

賀錦麗打造的選戰新班底，用意在解決拜登連任選戰高層出現分歧問題；拜登有支選戰團隊設在德拉瓦州威明頓(Wilmington)，事實上聽命於拜登的華府核心圈，策士們表示，他們有時下決定太慢。

少數留任拜登團隊 角色變小

拜登2022年9月開始籌畫連任競選，主持人是一批白宮資深幕僚，而在拜登核心圈裡角色已經縮減。白宮資深幕僚鄧恩(Anita Dunn)最近宣布將離開白宮，出任輔佐賀錦麗的超級政治行動委員會的顧問。拜登三名高階顧問芮契提(Steve Ricchetti)、唐尼隆(Mike Donilon)、利德(Bruce Reed)，獲派的角色較小；副幕僚長陶瑪西尼(Annie Tomasini)、第一夫人吉兒(Jill Biden)的高級顧問伯諾(Anthony Bernal)也一樣。

唐尼隆在拜登選戰陣營監督訊息開發、廣告及民調，他離開後的大洞要填補；賀錦麗選戰首席副經理福爾克斯(Quentin Fulks)將接掌選戰廣告計畫，與目前已拿酬勞的媒體團隊共事。選戰陣營正在敲定多項計畫，提出額外廣告話題。

除了擴大班德的角色，賀錦麗選戰陣營打算邀請「HIT Strategies」機構的伍德伯里(Terrance Woodbury)，他是非裔選民的輿情研究專家。其他正在拜登選戰陣營任職的民調專家則留任，泰勒(Michael Tyler)繼續擔任選戰陣營的聯絡主任；拜登競選團隊副經理弗萊厄蒂(Rob Flaherty)仍監督數位廣告、社群媒體以及草根募款。

賀錦麗 拜登 歐巴馬

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