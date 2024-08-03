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華郵：FBI曾懷疑川普2016年拿埃及政治獻金 遭當時司法部阻止調查

記者胡玉立／綜合報導
華郵報導，在川普就職總統前五天，埃及情報機構曾提領千萬現金，聯調局秘密調查該巨款是否流向川普，但遭司法部施壓後停止調查。圖為川普2017年在白宮接待埃及總統塞西。（美聯社）
華郵報導，在川普就職總統前五天，埃及情報機構曾提領千萬現金，聯調局秘密調查該巨款是否流向川普，但遭司法部施壓後停止調查。圖為川普2017年在白宮接待埃及總統塞西。（美聯社）

華盛頓郵報2日報導，聯邦調查局（FBI）曾在2019年秘密調查前總統川普是否在2016年競選總統時，接受過埃及強人總統塞西（Abdel Fatah El-Sisi）提供的1000萬元政治獻金，但這項調查卻在川普任期內的司法部施壓下，悄然結束。

華郵採訪多人並查閱相關文件紀錄報導指出，聯邦調查人員2019年初得知，2017年1月川普就任總統前5天，位於開羅的埃及國家銀行在一個與埃及情報部門有關組織要求下，從該組織帳戶中「提領」了999萬8000元現金，裝在兩個袋子裡，共重達200磅。

巧合的是，川普在2016年10月競選白宮大位的最後幾天，決定拿出他自己的1000萬元資金，投入競選活動。

自從收到有關埃及總統塞西提領現款的情報後，司法部開始調查這筆資金是否從開羅轉到川普手中；因為，聯邦法律禁止美國候選人接受外國資金。

但在獲知提領巨款消息後的幾個月內，司法部高層官員阻止檢察官和FBI特工進一步取得他們認為可能包含關鍵證據的銀行紀錄。川普任命的司法部長巴維理(William P. Barr)質疑是否有足夠證據繼續對川普進行調查，該案在2019年秋天陷入停頓。

這場幕後大戲是在司法部特別緊張時期上演，川普當時正大力指責司法部在調查俄羅斯干預選舉過程中，對他進行帶有政治偏見的「獵巫」。

巴維理指示川普任命的華府華裔聯邦檢察官劉潔西(Jessie Liu)親自檢查機密情報，評估是否有必要進一步調查。知情人士透露，巴維理後來還指示聯調局局長雷伊(Christopher Wray)監督那些「一心一意」追查川普紀錄的調查局特工。

2020年6月，由巴維理任命接手領導此案的辦公室檢察官，結束了相關調查；理由是：「缺乏足夠證據證明此案毫無疑慮」。如此結論，實際上掩蓋了司法部內部數月來對於調查人員是否應更深入尋找證據的分歧。

一位匿名人士表示，「每個國人都應該關心此案結局；司法部應該追蹤證據，無論它指向何處；過去一直都這樣做，以確定是否發生犯罪行為。」

川普 司法部 巴維理

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