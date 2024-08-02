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川普要找新的攻擊點...賀錦麗接棒2周 大選出現5改變

編譯廖振堯／即時報導
賀錦麗（右）在拜登（左）退選後迅速累積聲量，讓民主黨重振活力，並立即將川普扭轉成最老的候選人。(美聯社)
賀錦麗（右）在拜登（左）退選後迅速累積聲量，讓民主黨重振活力，並立即將川普扭轉成最老的候選人。(美聯社)

2024年大選選情變幻莫測，拜登總統7月21日宣布退選、由副總統賀錦麗(Kamala Harris)接棒對決前總統川普，美聯社盤點短短兩周已經帶來五個改變。

1.川普成最老候選人

78歲的川普在本屆選戰中不斷攻擊拜登81歲的高齡，稱其頭腦不清、說話含糊，無力勝任總統大位，雖然當時也有不少選民質疑川普同樣年事已高，但民調顯示更多美國民眾質疑拜登。然而川普現在對手變成59歲的賀錦麗，年齡問題恐成迴力鏢反彈自身。

2.民主黨湧捐款狂熱

賀錦麗激發了拜登無法達成的熱情和吸金效果。她的支持者正在組織Zoom電話會議，一次籌集數百萬元，最近一場是「白男支持賀錦麗」(White Dudes for Harris)電話會議，為她的競選活動籌集到370萬元。距離大選不到百日，民主黨的課題便是充分利用所有這些熱情、轉化為選票。

3.川普得找新攻擊點

川普及盟友試圖讓賀錦麗承擔拜登政府的責任，同時也在找能切入她的個人弱點。川普29日發布了一段30秒廣告，針對賀錦麗在移民問題上的成果，稱她為「邊境沙皇」(border czar)，並指責她需為美國非法入境亂象負責。另一段影片則展示犯罪和毒品等頭條新聞，並給賀錦麗貼上「失敗、軟弱、危險過頭的自由主義者」的標籤。

4.賀錦麗要走出新路

賀錦麗作為副總統繼承了拜登政府的一些責任和承諾，特別是通膨和邊境問題；她確實會因前朝政績而受讚揚，但同時也必須確定她任期內的政策重點。

5.搖擺州版圖或重塑

拜登的困境讓許多民主黨人擔心「鐵鏽帶」(Rust Belt)密州、威州和賓州又將丟失；兩黨的策士也都認為「太陽帶」(Sun Belt)的喬治亞州和亞利桑納州漸行漸遠，這些州都是川普2016年贏下、拜登2020年翻轉的地盤。隨著賀錦麗出馬，預計將鞏固年輕人、有色人種、女性選民，有望穩住上述戰場州。

賀錦麗 川普 拜登

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