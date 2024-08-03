冷戰後最大規模換囚／彭博社搶發獨家 犯禁忌惹眾怒

俄羅斯1日與美國等多個國家在土耳其完成冷戰結束以來最大規模換囚行動，包括華爾街 日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)、美國前陸戰隊員惠蘭(Paul Whelan)等24人獲釋，各大媒體爭相報導。然而彭博社(Bloomberg)不顧同業共識、執意搶發頭條，引起眾怒。

「紐約雜誌」(New York Magazine)報導，華爾街日報和其他主要媒體的多個消息來源表達不滿，彭博社搶發獨家新聞使得記者和政府官員感到憤怒。由於換囚行動得等到囚犯們確實下機才算完成，在飛機降落前都在未定之天，只要苗頭不對，俄方飛機大可以隨時掉頭回莫斯科，所以新聞界才同意延後發稿。

各大媒體在換囚行動幾天前便透過各自的消息來源了解到此事，作為暫緩新聞的交換，白宮 提前為記者們簡報並提供有用的資訊。7月31日晚間時已確定換囚將於隔日上午進行，白宮準備之餘邀請約30名記者參加1日上午8時的背景情況通報，記者們在那次簡報中收到了更多資訊。白宮重新強調在囚犯安全受美國庇護前不要報導細節，但彭博社1日上午7時41分便搶發獨家報導。

新聞發布十分鐘後，一位編輯更自豪地在X平台(前推特)上發文：「幫助報導這一消息是我生涯中最大的榮譽之一。我熱愛我的工作和我的同事。」8時59分，這篇獨家新聞已重新編輯，稱「此報導的早期版本已更正，美國公民 尚未被釋放」。

華爾街日報直到11時剛過才報導，該報一名記者表示他們讓駐地記者現場待命，直到從望遠鏡看到格什科維奇走下飛機才發布新聞；這意味著彭博社報導時俄方飛機仍在空中。

他報記者紛紛責備此舉，有人發文稱，「人們對彭博社極度失望」；另有記者稱，「大家都想報導新聞，但我們需要考慮走漏這些消息的風險。我希望編輯和記者認真思考在人質被送回美國之前透露轉移細節的風險」。