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冷戰後最大規模換囚／德國放走殺人犯 死者家屬大表失望

編譯盧炯燊／綜合報導
美俄能夠達成換囚交易，最關鍵在於德國同意釋放在囚的俄國聯邦安全局殺手柯拉希可夫，德國總理蕭茲為此承受巨大壓力。圖為他1日在波恩機場發表談話，為他的決定辯護。(美聯社)
美俄能夠達成換囚交易，最關鍵在於德國同意釋放在囚的俄國聯邦安全局殺手柯拉希可夫，德國總理蕭茲為此承受巨大壓力。圖為他1日在波恩機場發表談話，為他的決定辯護。(美聯社)

美俄能夠達成換囚交易，最關鍵在於德國在百般不情願的情況下，同意釋放在囚的俄國聯邦安全局(FSB)殺手柯拉希可夫(Vadim Krasikov)，這在德國引發極大爭議。政府承認這是艱難決定，但受害人親屬及民間大表失望及不解。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)1日說，作出這個決定很困難，但對於拯救生命是必要的；司法部長布施曼(Marco Buschman)表示，在疑難面前只能選擇自由；外長貝爾伯克(Anna lena Baerbock)說，這是「高度敏感的問題，政府內部沒有人輕易做出決定」。

可是柯拉希可夫殺人案的受害者家屬，對他能夠逍遙法外大表失望之餘，更透過律師說，「我們對這個世界上，即便在那些法律被視為最高準則的國家裡，不再有法治而感到非常失望」。

美國總統拜登承認，德國長期以來抵制這種做法，一開始就拒絕交換柯拉希可夫，反映出德國對這種違背道德的方式深感不安。

今次換囚，在德國並無明確的法律規定，唯一明確的是這是服從於美國的政治決定。

釋放柯拉希可夫需要複雜的法律步驟，司法部長罕見命令檢察官，不要執行對柯拉希可夫的判決，這在德國的法律秩序中是極不尋常的一步。

作為唯一的法律依據，德國政府是引用刑事訴訟法第456a條款，可將被判有罪者驅逐出境。德國聯邦檢察署則須權衡，是執行監禁刑罰還是驅逐出境，對德國國家利益更重要。而最終發出指示的是司法部長，當然司法部長又必須聽令於總理。

德國政府發言人說，政府面對困難的決定，「一方面是國家對被判有罪的罪犯實行監禁刑罰的利益，另一方面是無辜被囚者的自由權、身體健康以及生命權的利益」。

現在很多人已警告，俄羅斯總統普亭可能會逮捕更多西方國家民眾，以便交換其他俄羅斯人。德國保守派安全專家基塞韋特 (Roderich Kiesewetter) 指出，這次交易使任何人都可成為普亭討價還價的籌碼。

德國 司法部 普亭

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