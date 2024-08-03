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冷戰後最大規模換囚／拜登7月21日確認換囚1小時後 才宣布退選

編譯俞仲慈／綜合報導
拜登總統7月21日下午親自致電外國元首確認換囚細節，一小時後宣布退出2024年總統選舉。圖為拜登(右)1日晚前往安德魯空軍基地迎接獲釋的三名美國公民。(美聯社)
拜登總統7月21日下午親自致電外國元首確認換囚細節，一小時後宣布退出2024年總統選舉。圖為拜登(右)1日晚前往安德魯空軍基地迎接獲釋的三名美國公民。(美聯社)

7月21日下午，在拜登總統宣布退出2024年總統選舉前一小時，他親自致電外國元首確認換囚細節，顯示拜登在退選時，依然心繫遭囚禁的美國公民。

今日美國報(USA TODAY)報導，為援助遭俄羅斯囚禁的美國公民獲釋，拜登政府已經談判數個月、甚至數年。21日當天下午，拜登總統宣布退選前一小時，親自致電給斯洛維尼亞總理哥洛布(Robert Golog)確認換囚協議最後細節，然後拜登才透過社群平台向全世界宣布放棄尋求連任。

11天後，任期只剩半年的拜登與囚犯家屬聚集白宮國宴廳，宣布美國公民已經獲釋並在返國途中。拜登強調：「他們蒙受的殘酷磨難已經結束，他們已經自由了。」

白宮、克姆林宮等七國政府通力合作，達成冷戰以來，最大規模的換囚行動，拜登自詡為「一項外交壯舉」 ，也受到外界讚揚。

非營利組織Grey Bull Rescue執行長史特恩(Bryan Stern)說：「我參與過許多這類談判，我可以告訴你，涉及的細節非常微妙、非常困難，與那些根本不關心我們利益的人士談判，需要絞盡腦汁才能面面俱到。」

報導指出，這次換囚協議共有24名囚犯獲釋，包括被指控為間諜的華爾街日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)與前海軍陸戰隊員惠蘭(Paul Whelan)，以交換在美國、德國、挪威、斯洛維尼亞和波蘭被羈押的八人。

根據匿名的資深官員透露，由於俄羅斯要求釋放2021年以來被德國監禁的俄羅斯聯邦安全局(FSB)人員柯拉希可夫(Vadim Krasikov)，揚言若不能獲交換，絕不同意釋放三名美國公民任何一人。

於是拜登聯繫德國總理蕭茲(Olaf Scholz)，但德國治安單位將柯拉希可夫殺人案視為「恥辱」，拒絕配合。

不過格什科維奇母親米爾曼(Ella Milman)不斷居間奔走聯繫，藉著紐約一場晚宴與蕭茲碰面機會，籲請他協助兒子獲釋，並在出席華府年度白宮記者晚宴時，要求拜登致電蕭茲，終於讓蕭茲態度軟化。美國匿名資深官員回憶表示，當時拜登交代白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)「把事情辦好」。

到今年4月，拜登傳給蕭茲一份蘇利文草擬的換囚方案， 納入釋放柯拉希可夫。 拜登1日在白宮感謝美國盟友協助完成換囚 ，他特別提到蕭茲，「德國做出重大讓步」，換囚協議是「為何在世上要有朋友的有力範例」。

拜登 蕭茲 白宮

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