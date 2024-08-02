我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

強化攻擊火力 范斯痛批「賀錦麗政府」停止邊境築牆

記者張文馨／華盛頓報導
共和黨副總統候選人范斯(左)1日走訪在亞利桑納州的美墨邊境，批評拜登政府上台後停止邊境築牆，造成非法移民和鴉片類止痛藥芬太尼氾濫。(美聯社)
共和黨副總統候選人范斯(左)1日走訪在亞利桑納州的美墨邊境，批評拜登政府上台後停止邊境築牆，造成非法移民和鴉片類止痛藥芬太尼氾濫。(美聯社)

共和黨副總統候選人范斯(J.D. Vance)1日走訪在亞利桑納州的美墨邊境，批評拜登政府上台後停止邊境築牆，造成非法移民和鴉片類止痛藥芬太尼(fentanyl)氾濫問題，並指控副總統賀錦麗(Kamala Harris)失職。

此外，范斯透過接受美國新聞(NOTUS)專訪時淡化自己過去爭議言論(嘲笑賀錦麗是不生孩子的貓夫人)的問題，稱這是左派的謊言；范斯說，共和黨總統候選人川普依然對他充滿信心，兩人關係良好。

范斯近幾日都在內華達和亞利桑納州造勢，這兩州是關鍵州，更是對移民問題相當有感的選區，范斯演說時頻頻稱呼「賀錦麗政府」，強化對賀錦麗的攻擊火力。

范斯說，除非親眼所見，否則很難相信賀錦麗政府在南部邊境的問題做得有多爛，拜登總統一上台就停止興建邊境牆，他指了指身後的高牆說這即將完工，但在賀錦麗政府任內卻不可能發生。

范斯表示，大量的非法移民和芬太尼湧入美國，身為邊境沙皇的賀錦麗什麼都沒做，邊境執法人員寫信要求賀錦麗做點什麼卻遭已讀不回，這不只是醜聞更是丟臉的事，全體美國人都看著。

范斯表示，唯有川普重新執政，才能完成築牆計畫。

不過賀錦麗上月底在喬治亞州競選時反駁稱川普帶頭反對邊境安全的立法行動，是川普光說不練。

在賀錦麗取代拜登出馬角逐民主黨總統候選人後，共和黨將賀錦麗貼上「邊境沙皇」的標籤，將無證移民(非法移民)的問題導向賀錦麗督導不力。

民主黨反擊指賀錦麗只是被賦予解決瓜地馬拉、薩爾瓦多與宏都拉斯等北三角國家移入美國的根源問題，邊境安全一直由國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)負責。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

賀錦麗 范斯 非法移民

上一則

川普重回賓州造勢 點名製圖表女子「救了我一命」

下一則

哈尼雅被炸死案會影響北京宣言嗎？中國：繼續努力

延伸閱讀

移民問題成大選焦點 范斯邊境開火批賀錦麗失職

移民問題成大選焦點 范斯邊境開火批賀錦麗失職
解析賀錦麗外交政策 WSJ：較川普敢言支持台灣

解析賀錦麗外交政策 WSJ：較川普敢言支持台灣
川普質疑賀錦麗種族認同 范斯幫腔：戳破她變色龍本質

川普質疑賀錦麗種族認同 范斯幫腔：戳破她變色龍本質
民主黨展開電子投票推總統候選人 賀錦麗篤定出線

民主黨展開電子投票推總統候選人 賀錦麗篤定出線

熱門新聞

前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統，使民主黨士氣大振，三份最新民調都顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統提名候選人川普。（路透）

賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

2024-07-26 07:29

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」