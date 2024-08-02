強化攻擊火力 范斯痛批「賀錦麗政府」停止邊境築牆

共和黨副總統候選人范斯(左)1日走訪在亞利桑納州的美墨邊境，批評拜登政府上台後停止邊境築牆，造成非法移民和鴉片類止痛藥芬太尼氾濫。(美聯社)

共和黨副總統候選人范斯 (J.D. Vance)1日走訪在亞利桑納州的美墨邊境，批評拜登政府上台後停止邊境築牆，造成非法移民 和鴉片類止痛藥芬太尼(fentanyl)氾濫問題，並指控副總統賀錦麗 (Kamala Harris)失職。

此外，范斯透過接受美國新聞(NOTUS)專訪時淡化自己過去爭議言論(嘲笑賀錦麗是不生孩子的貓夫人)的問題，稱這是左派的謊言；范斯說，共和黨總統候選人川普依然對他充滿信心，兩人關係良好。

范斯近幾日都在內華達和亞利桑納州造勢，這兩州是關鍵州，更是對移民問題相當有感的選區，范斯演說時頻頻稱呼「賀錦麗政府」，強化對賀錦麗的攻擊火力。

范斯說，除非親眼所見，否則很難相信賀錦麗政府在南部邊境的問題做得有多爛，拜登總統一上台就停止興建邊境牆，他指了指身後的高牆說這即將完工，但在賀錦麗政府任內卻不可能發生。

范斯表示，大量的非法移民和芬太尼湧入美國，身為邊境沙皇的賀錦麗什麼都沒做，邊境執法人員寫信要求賀錦麗做點什麼卻遭已讀不回，這不只是醜聞更是丟臉的事，全體美國人都看著。

范斯表示，唯有川普重新執政，才能完成築牆計畫。

不過賀錦麗上月底在喬治亞州競選時反駁稱川普帶頭反對邊境安全的立法行動，是川普光說不練。

在賀錦麗取代拜登出馬角逐民主黨總統候選人後，共和黨將賀錦麗貼上「邊境沙皇」的標籤，將無證移民(非法移民)的問題導向賀錦麗督導不力。

民主黨反擊指賀錦麗只是被賦予解決瓜地馬拉、薩爾瓦多與宏都拉斯等北三角國家移入美國的根源問題，邊境安全一直由國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)負責。

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