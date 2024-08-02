賀錦麗副手二選一 賓州長夏皮洛、亞州聯邦參議員凱利搶出線

副總統賀錦麗代表民主黨參選總統成定局，賓州州長夏皮洛被看好擔任副手。(美聯社)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)成為民主黨 總統候選人已無懸念，各方都在留意她的競選搭檔，但人選已浮出水面。消息指出，賀錦麗的審查團隊已私下會見賓州 州長夏皮洛(Josh Shapiro)及亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員凱利(Mark Kelly)，早前被視有機會的明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)，據報已經出局。

副總統賀錦麗代表民主黨參選總統成定局，亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員凱利被看好擔任副手。(歐新社)

民主黨為免夜長夢多，不等8月中旬舉行的全國代表大會來確定人選，而是在8月1日至5日透過電子投票決定總統候選人，5日稍晚揭曉結果。在所有已簽署的黨代表中，賀錦麗贏得99%的支持率。由於迄今並無其他民主黨人出面挑戰，她篤定成為民主黨總統候選人，整個確認過程成了一個走過場的形式。

值得關注的是，賀錦麗排定6日，即確定成為候選人後翌日，與競選搭檔在各搖擺州展開為期一周的巡迴造勢活動，第一站選定費城，似乎暗示賓州州長夏皮洛任副手呼之欲出。

對夏皮洛而言，若在家門口為他人舉行造勢集會似乎也有點難堪。

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在2020年大選中，民主黨從共和黨手中贏回賓州，賀錦麗團隊已表明今年大選一定要繼續保住賓州。因此極可能將仰賴這位51歳、深受賓州選民喜愛的夏皮洛協助在11月拿下賓州。夏皮洛先前在州長選舉中擊敗共和黨對手馬斯特里亞諾(Doug Mastriano)，獲得56%選票。

至於凱利同樣來自關鍵的搖擺州，也是民主黨一定須贏的州，若以他為搭檔，對爭取亞利桑納的選票大有幫助。

不過彭博社早前報導，勞工組織並不喜歡凱利擔任副總統，抱怨他對工會的支持不夠。由於賀錦麗希望得到工會的支持，這可能是一個考慮因素。

儘管賀錦麗競選團隊及助手們堅稱，與夏皮洛及凱利會晤，不應解讀為他們是競選搭檔人選，也不應把在費城舉行造勢集會過度解讀為是屬意於某個人，他們強調賀錦麗當未敲定人選。

但外界認為，私下會晤往往說明物色人選已進入最後階段。而美聯社1日公布的民調指出，民主黨幾位可能的副總統人選，全國性知名度都不高，比較而言，凱利略高於夏皮洛。