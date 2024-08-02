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川普重回賓州造勢 點名製圖表女子「救了我一命」

編譯盧思綸／綜合報導
共和黨總統候選人川普7月31日重回賓州，在哈里斯堡造勢時說，他7月13日在賓州造勢遇刺時，是因為轉頭解釋數據圖表才閃過子彈，製作圖表的女子救了他一命。(路透)
共和黨總統候選人川普7月31日重回賓州，在哈里斯堡造勢時說，他7月13日在賓州造勢遇刺時，是因為轉頭解釋數據圖表才閃過子彈，製作圖表的女子救了他一命。(路透)

共和黨總統候選人川普7月13日在賓州造勢遇刺，當時他因為轉頭解釋數據圖表而閃過子彈，他7月31日重回賓州造勢時特地把製作圖表的女子叫上台，感謝「她救了我一命」。

78歲的川普上個月在賓州巴特勒造勢遇襲，20歲槍手庫克斯爬上距離不到150公尺外的屋頂朝他連開8槍，當時川普正在高談闊論移民政策，途中轉頭指著右邊大螢幕上的非法移民圖表，因而躲過死劫，子彈擊中右耳造成傷勢。

據「紐約郵報」報導，川普7月31日重回賓州，在哈里斯堡(Harrisburg)舉辦造勢活動時描述，要不是那張圖放在右邊，而他又剛好轉頭，「可能會被精準擊中」。

川普提到製作那張圖表的女子，「她救了我一命，某種程度來說」，他還特別把她叫上台，稱讚她是「電腦天才」。問及要不要說兩句時，這名年輕女子一連兩次害羞搖頭，最後靦腆對麥克風說「嗨」，便回到台下。

川普誇張說，「我愛那張圖，我這輩子餘生都要和這張圖睡在一起」。

此外川普還透露，通常他在演講最後才會派出圖表，不過遇刺當天剛好很早就用到。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 賓州 非法移民

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