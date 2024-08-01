以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

美國總統大選11月登場，預計代表民主黨 參選的副總統賀錦麗 聲勢持續看漲，而檢察官出身的她，政治生涯要回溯到1990年代的加州 舊金山，當年29歲的她，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦，布朗不只提攜她擔任要職，認識民主黨有力人士，拓展她的人脈，還送了她一輛BMW。

1994年，賀錦麗與民主黨造王者布朗的戀情廣為人知，當時布朗是加州議會議長，已婚但與妻子分居。

根據美國記者莫藍（Dan Morain）2021年出版的《賀錦麗 : 活出勇氣，我從不客氣》傳記，「在這段關係中，布朗給了賀錦麗一輛BMW、帶她去巴黎、參加了奧斯卡頒獎典禮，甚至帶她去波士頓出差，並在那裡見了川普。」

這段感情給賀錦麗帶來了人生轉折，1994年11月，布朗安排她到加州醫療援助委員任職，年薪高達7萬2000美元。