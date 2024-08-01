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爭取選票又失言？川普質疑賀錦麗「突然變黑人」

記者張文馨／華盛頓報導
川普（左）31日參加非裔記者協會活動，面對第一個提問的美國廣播公司記者史考特（右）的質疑，川普直批對方沒禮貌，火藥味十足。（路透）
川普（左）31日參加非裔記者協會活動，面對第一個提問的美國廣播公司記者史考特（右）的質疑，川普直批對方沒禮貌，火藥味十足。（路透）

共和黨總統候選人川普31日在芝加哥參加全國非裔記者協會活動時火藥味十足，他質疑副總統賀錦麗從印度裔「搖身一變成黑人」，也批評主持活動的ABC記者史考特提問充滿仇視與惡劣語氣。

非裔記協活動 大嗆記者

面對記者的質疑，川普不僅批對方沒禮貌，還說史考特服務的美國廣播公司(ABC)製造...
面對記者的質疑，川普不僅批對方沒禮貌，還說史考特服務的美國廣播公司(ABC)製造假新聞。（美聯社）

川普受邀到全國非裔記者協會（NABJ）的活動，原預期可透過與史考特（Rachel Scott）、福斯新聞網（Fox）主持人福克納（Harris Faulkner）及新聞網站Semafor政治記者戈芭（Kadia Goba）的問答，來爭取非裔的支持，詎料，活動一開始便火花四射。

史考特率先提問，她引述川普過去對有色人種的偏頗言論，包含錯誤指控前聯合國大使海理（Nikki Haley）與前總統歐巴馬（Barack Obama）不在美國出生，還說非裔記者是魯蛇（loser），非裔記者問的問題都很蠢且帶著種族偏見，如今要以什麼爭取非裔族群的信任與支持？

川普馬上回應，「我從未聽過以這麼糟糕態度發問的問題，你甚至也不先問好。」他攻擊美國廣播公司（ABC）是「假新聞網」。

川普持續抱怨，稱來參加這場活動，卻得到一個這麼粗魯的介紹，大會要求他必須親自參加，不能透過通訊軟體Zoom，反觀賀錦麗（Kamala Harris）來都不來；他本人到了現場，又因為設備問題延遲半小時，這很丟人，他自認已經很有禮貌。

史考特試圖將川普拉回問題本身，川普說，「我是自林肯（Abraham Lincoln）以降，對非裔族群最好的總統，這就是我的答案。」

接著，史考特將問題轉向是否應當形容賀錦麗是「DEI（多元、平權、包容）候選人」，賀錦麗成為美國首位亞裔及非裔血統的女性副總統，難道只是因為血統？川普要求史考特定義DEI，未回應共和黨陣營這樣抨擊是否恰當。

記者：賀為非裔不用懷疑

川普說，「我知道她（指賀錦麗）很久了，她一直都是印度裔，她只宣傳自己的印度背景，直到幾年前她才突然成了黑人，現在，她希望大家知道她是黑人。」

川普說，「所以我不知道，她到底是印度人還是黑人，我尊重這兩種人，但她顯然不是。」史考特打斷川普稱，賀錦麗的非裔背景不用懷疑。

賀錦麗的母親來自印度，父親則為牙買加移民。

賀：川搞分裂、充滿敵意

副總統賀錦麗31日在休士頓指川普只會搞分裂，也不尊重他人，人民不想要這樣的領袖。...
副總統賀錦麗31日在休士頓指川普只會搞分裂，也不尊重他人，人民不想要這樣的領袖。（路透）

賀錦麗31日晚間在德州休士頓活動中回應川普「都是同一套，亦即分裂和不尊重」，她說，美國人民值得更好的，美國人民值得有一位說實話的領袖，一位面對事實，不會以氣憤和敵意回應的領袖，一位了解彼此不同不會造成分歧的領袖。

賀錦麗競選團隊抨擊川普在台上的言論充分顯示他是什麼樣的人，川普的敵意貫穿其一生、公職及競選歷程，川普和他的MAGA（讓美國再次偉大）團隊只會給美國帶來分裂和混亂。

非裔背景的白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，川普言論令人反感且羞辱人。

川普質疑史考特為何要一直以仇視且惡劣的態度提問，接著把提問權丟給福克納；川普在答覆戈芭的問題時，又調轉槍頭批史考特態度粗魯惡劣。

川普說，賀錦麗負責的邊境政策導致數百萬名非法移民進犯美國，奪走非裔美國人的工作（Black jobs）和西班牙裔美國人的工作（Hispanic jobs）；類似字眼看在部分有色人種眼中是一種輕蔑和羞辱，卻非川普首次這樣說，他上月底與拜登總統辯論時也這麼說。

被問何謂非裔美國人的工作，川普說，「就是指任何有工作的人。」他接著說，如果他不是總統，台下的這些觀眾都會沒工作。

此外，川普批評美國通貨膨脹是災難一場，摧毀中產階級，居高不下的利率讓美國夢難以成真，他承諾將大力降低能源支出並打擊通膨；川普說，他上任後要做的頭兩件事就是關閉邊境和開採能源。

被問到川普副手范斯（J.D. Vance）爭議不斷，范斯是否已準備好成為副總統時，川普沒有直接回應，他稱非常尊敬范斯，但傳統上副總統對選舉不會造成任何影響。

范斯過去諷刺賀錦麗是沒有子女的貓女士近來備受抨擊，川普說，范斯重視家庭，但這不代表沒有家人的人有問題。

這場活動約半小時，有怨言的不只川普，場邊有抗議民眾，部分非裔記者也反對NABJ邀請川普參加的決定；NABJ則說，邀請不代表支持，他們也正在接洽賀錦麗，此外，前總統歐巴馬（Barack Obama）、布希（George W. Bush）和柯林頓（Bill Clinton）也都來過。

川普 非裔 賀錦麗

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