被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

共和黨總統候選人川普31日在芝加哥參加全國非裔 記者協會（National Association of Black Journalists）年會，當眾質疑副總統賀錦麗從印度 裔「搖身一變成為黑人 」，賀錦麗當日在休士頓活動上不客氣回嗆，稱川普又使出分裂、不尊重的「老把戲」。

路透報導，川普31日在年會上質疑，「她有印度裔血統，而且也一直宣傳她的印度裔血統。我不知道她是黑人，幾年前她突然變成了黑人，現在她希望被當作黑人。」川普還說，「所以我不知道她是印度裔或非裔？我尊重其中任何族裔，但她顯然沒有，因為她一直都是印度裔，忽然之間轉身離開，變成黑人。」

賀錦麗具有印度裔及非裔血統，是美國首位非裔兼亞裔副總統，她的母親出生於印度，父親是源自牙買加的非裔。

華盛頓郵報報導，賀錦麗也在31日晚間於休士頓一個歷史悠久的黑人聯誼會（Black Sigma Gamma Rho sorority）直接開嗆，稱川普這項指控是「分裂與不尊重」的「老把戲」。

她還說，「我只想說，美國人值得更好的」，「美國人應該要擁有一位說真話的領導人，一位在面對事實時不會以敵意回應的領導人。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點