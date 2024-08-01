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對賀錦麗文宣戰怎麼打 川普陣營暫無對策

編譯陳韻涵／綜合報導
大選投票不足百日，共和黨總統候選人川普與競選團隊，仍在思考迎戰賀錦麗的整體對策。(路透)
大選投票不足百日，共和黨總統候選人川普與競選團隊，仍在思考迎戰賀錦麗的整體對策。(路透)

副總統賀錦麗投入2024總統大選以來，前總統川普競選團隊積極在尋找削弱賀錦麗勢頭的方法，卻無重大進展。

彭博新聞(Bloomberg)報導，川普兩周前還得意洋洋，讓部分團隊成員提醒他別太過自滿；當時川普遭遇暗殺倖存，獲得共和黨正式提名為總統候選人，民調支持率節節高升，川普陣營一度看好明尼蘇達州和維吉尼亞州等曾被視為難以拿下的搖擺州目標。

然而，拜登總統退選並換賀錦麗出馬後，激勵民主黨選民和金主，讓川普陣營的歡騰慶賀，戛然而止。

川普陣營迄今未確定抨擊賀錦麗的有效策略，共和黨人的早期策略偏重性別和種族歧視，讓川普盟友震驚。

川普及其副手、俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance)增加公開造勢活動，競選團隊在關鍵州發動大規模文宣攻勢，但范斯過往的爭議言論面臨審查，使共和黨流失女性選民的支持。

共和黨策士、共和黨全國委員會(RNC)前發言人麗莎‧卡莫索‧米勒(Lisa Camooso Miller)表示，「他們高估了自身實力，兩個在女性議題上犯錯的白人，怎能追著一位非裔女性候選人不放，還指望導正是非？」

賀錦麗團隊如今將矛頭對準川普，在多州發動文宣戰，其中包括拜登團隊完全不考慮的亞利桑納州。

賀錦麗接替出馬後，民主黨創紀錄的2億元資金進帳，在短短一周內抹煞了川普的銀彈優勢。

多項民調顯示，賀錦麗已弭平拜登在6月底悲慘的辯論表現後流失的民調數字。

彭博新聞與數據資訊公司「晨間諮詢」(Morning Consult)的最新民調數據顯示，賀錦麗在七個戰場州追上甚至超越川普的優勢；賀錦麗廣受年輕、女性和非裔選民的青睞，她的支持率為48%，勝過川普1個百分點，但落在的誤差範圍內。

川普主要超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)負責人布多維奇(Taylor Budowich)說：「民主黨人臨陣換將，而我們將縮短這個蜜月期。」

川普近日加大抨擊賀錦麗的力道，形容她是「激進左翼瘋子」、「無能」，並在競選廣告中批評她是拜登的「邊境沙皇」，試圖將她與拜登政府不受歡迎的移民政策掛鉤。

市場分析公司「Pangea Policy」創辦人海恩斯(Terry Haines)說：「現在的資訊五花八門，川普陣營沒有明確的訊號。」

準民主黨總統候選人賀錦麗副總統，鎖定要國會立法保障婦女墮胎權利，做為競選主軸之一...
準民主黨總統候選人賀錦麗副總統，鎖定要國會立法保障婦女墮胎權利，做為競選主軸之一， 贏得年輕與城郊婦女選民的支持。(美聯社)

川普 賀錦麗 拜登

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